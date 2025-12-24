Atlético de Madrid tiene en carpeta veterano atacante para competirle a Julián Álvarez

El "Cholo" considera que necesita un delantero más dentro de su plantel.

El mercado de pases se encuentra muy cerca de levantar sus persianas en varias partes del planeta y esto permite que los rumores comiencen a circular de gran manera. En España se menciona que el "Cholo" Simeone está tras los pasos de un experimentado delantero para que se sume al Atlético de Madrid en los próximos días y así generarle un poco de competencia interna a Julián Álvarez. Uno que viene de recibir gran cantidad de críticas de los hinchas por sus últimas actuaciones.

No es la primera vez que se hace mención de que el "Colchonero" está en la búsqueda de un atacante y en esta oportunidad los medios españoles señalan que hay un intención de conocer detalles sobre las condiciones que el Celta de Vigo pretende para desprenderse de la ficha de Borja Iglesias, que lleva 8 goles y 2 asistencias en 23 partidos de la vigente temporada. Su experiencia podría ser lo que el conjunto de Madrid necesita para afrontar la parte final de las competencias locales como internacionales.

El experimentado delantero de 32 años podría sumarse al Colchonero

No obstante, el conjunto que está en manos de Claudio Giráldez González considera que su atacante es una pieza clave y se niega a establecer negociaciones con tal de que el Atlético de Madrid pueda reforzarse en las próximas semanas. Lo particular es que se trata de un jugador que en comparación con Julián Álvarez no dispone de los mejores números. Esto es producto de que la "Araña" lleva 23 encuentros disputados, pero se despachó con 11 tantos y generó 5 asistencias para que algún compañero pudiera convertir.

Crecen los rumores de un posible interés del Barcelona

Por otro lado, se debe considerar que el Barcelona se encuentra pensando en la contratación de un delantero estrella para el final de la temporada, debido a que el contrato de Robert Lewandoski no va a ser renovado. De hecho, se llegó a mencionar que podría adelantar su salida para sumarse al Chicago Fire de la MLS, después de que este ganara la prioridad de negociación sobre el atacante polaco. Aunque lo más probable es que llegue a un preacuerdo con el fin de tenerlo dentro del plantel cuando el Mundial culmine en julio.

Es por ello que se menciona la posibilidad de que el conjunto salga a buscar y negociar la contratación de Julián Álvarez, que lo consideran ideal para el estilo de juego que se busca profundizar y exponer dentro del campo. Aunque su fichaje no va a ser para nada fácil de llevar a cabo. Esto es producto de que dispone de una cláusula de rescisión de contrato que está valuada en la cifra monstruosa de 500 millones de euros. Una que obliga a sentarse a dialogar y escuchar los términos de venta del Atlético de Madrid.

"Nosotros no estamos abiertos a negociar, no por Julián sino por ningún jugador. Ahora, si vienen y el jugador se quiere marchar, se marchará, pero en este caso concreto no hay ningún jugador que se quiera marchar. Julián tiene un contrato y lo tiene que cumplir, como lo hacemos todos. Es un jugador al que queremos y él se quiere quedar aquí. Hace un año que está con nosotros y tiene varios por delante", expresó Enrique Cerezo, presidente del conjunto "Colchonero, hace un tiempo.