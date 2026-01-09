Se resolvió el misterio del sable corvo de 1898 robado: lo encontraron en un insólito lugar y descubrieron quién estuvo detrás

Las autoridades policiales de Mendoza recuperaron un hallazgo histórico en los últimos días: encontraron un sable corvo de 1898 que había sido robado. Para sorpresa de las autoridades, el objeto de gran valor patrimonial estaba a menos de 20 cuadras del lugar donde desapareció.

La reliquia robada había sido fabricada en el Siglo XIX y se conservaba en el Campo Histórico El Plumerillo en la provincia de Mendoza. Forma parte del patrimonio cultural del departamento de Las Heras y había sido donada por el Museo Patrio de Mar del Plata.

Al sable corvo lo utilizaban en ceremonias oficiales y en distintos actos de gala de los granaderos a caballo. Aunque nunca fue empleada en combate, posee alto valor histórico.

El robo del sable corvo

En la madrugada del 3 de enero, un empleado del museo advirtió la ausencia del sable corvo y de una réplica de un fusil de madera. Las autoridades radicaron la denuncia ante la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados y dieron aviso al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza, que activó un operativo para recuperar la pieza.

Los delincuentes habían logrado ingresar a una de las barracas del predio, pese a los sofisticados sistemas de seguridad del Campo Histórico El Plumerillo. La investigación se centró en el análisis de las cámaras de seguridad de la Guardia Urbana Municipal y en rastrillajes con perros que, en un primer momento, no arrojaron resultados.

Dónde estaba el sable corvo de 1898

La Dirección General de Investigaciones identificó al presunto autor del robo y allanó su vivienda en Las Heras. Allí detuvieron a un joven de 25 años con pedidos de captura vigentes. En el procedimiento se secuestraron armas: un revólver calibre 38, una pistola de aire comprimido y otro sable, y una moto con pedido de secuestro por hurto agravado. Sin embargo, el objeto buscado no estaba ahí.

Los investigadores siguieron el rastro del sospechoso hasta el barrio Santa Teresita, donde finalmente apareció el sable histórico, que había sido escondido de manera precaria debajo de un auto estacionado en la calle.

El sable será sometido a pericias antes de su restitución al Campo Histórico El Plumerillo. Desde el municipio felicitaron a los agentes de la policía por su rapidez y anunciaron una revisión integral de las medidas de seguridad del predio.

El asesor patrimonial Roberto Tripolone aclaró que se trata de una pieza oficial de fines del siglo XIX, diferente al sable personal de José de San Martín.