Invasión de barigüí en Buenos Aires: qué hacer ante la picadura de la mosca negra y cómo prevenirlo.

En las últimas semanas, Buenos Aires sufrió una insólita invasión: unos pequeños insectos negros de picadura dolorosa se hicieron presentes en los patios, plazas y espacios verdes, alertando a miles de personas. El nombre de este insecto, popularmente conocido como "mosca negra" es barigüí y su aparición no es casual, sino que se debe al aumento de temperatura y humedad a lo largo de la provincia.

El barigüí es un insecto pequeño de contextura similar a un mosquito que se desarrolla principalmente en espacios húmedos. Por eso, con el ascenso en las temperaturas y el nivel de humedad que hubo en el AMBA durante las semanas previas a las fiestas, se creó un ambiente propicio para la reproducción de estos insectos. Aunque si bien su picadura no representa ningún peligro para los seres humanos, si suele ser bastante dolorosa y molesta, por lo que conviene estar atento.

A diferencia del mosquito que pica para alimentarse, este insecto corta la capa de piel para poder llegar a la sangre. Por este motivo queda una lesión más grande, irritativa y vistosa. Y aunque si bien no es una picadura grave dentro de los parámetros normales, entre los síntomas más frecuentes que se pueden manifestar tras una picadura están el dolor inmediato, enrojecimiento e hinchazón, picazón persistente y ardor. En algunos casos, la mordedura deja manchas rojas con pequeñas costras y, algunas personas sensibles pueden hasta manifestar reacciones alérgicas con inflamación marcada o fiebre.

Por eso, ante una mordedura se recomienda lavar la zona con jabón blanco, aplicar frío para reducir la inflamación y colocar alguna crema antihistamínica para prevenir cualquier tipo de reacción alérgica. Al igual que con otras picaduras, es importante no rascarse constantemente y consultar con un médico ante una reacción alérgica anormal.

Cómo prevenir la picadura de los barigüí

Los barigüí son insectos que presentan mayor nivel de actividad durante el día, particularmente por la mañana y la tarde. Por eso, la mayoría de las precauciones hay que tomarlas en esas horas del día. Utilizar repelentes puede ser una opción, pero no todos son tan eficientes como para evitar que el insecto se acerque.

Por eso, la prevención es el mejor remedio: utilizar ropa clara y que cubra extremidades si se va a deambular por zonas de ríos o humedales, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y eliminar recipientes que puedan acumular agua estancada para evitar la proliferación.