Qué hacer si me pica una tapioca en el mar: síntomas y tratamiento

Cada verano tiene su protagonista inesperado y esta temporada no es la excepción. Luego de varios períodos de vacaciones sin registros relevantes, las tapiocas volvieron a aparecer en la Costa Atlántica y encendieron la alerta entre guardavidas, médicos y turistas.

Pequeñas, transparentes y difíciles de detectar, estas medusas generan molestias que pueden ir desde un simple escozor hasta lesiones cutáneas persistentes. En un contexto de olas de calor extremo y aguas más cálidas —un fenómeno cada vez más frecuente—, su presencia vuelve a poner el foco en la prevención y la información clara para quienes ingresan al mar.

Qué son las tapiocas y por qué reaparecen

Las tapiocas, o Liriope tetraphylla como indica su nombre científico, son medusas diminutas de apenas un centímetro de diámetro. Son prácticamente transparentes y poseen ocho tentáculos, de los cuales cuatro contienen veneno.

Si bien habitan el Atlántico durante todo el año, suelen acercarse a la costa cuando sube la temperatura del agua. En ese sentido, es posible que la ola de calor extremo pueda explicar su repentina reaparición en la Costa.

A diferencia de otras medusas, no “pican” de forma directa, sino que generan reacciones cutáneas por roce y liberación de toxinas al contacto con la piel.

Cuáles son los síntomas más comunes luego del contacto de las tapiocas de mar

Las molestias aparecen, en general, minutos u horas después del contacto. Los síntomas más frecuentes incluyen:

Enrojecimiento de la piel.

Escozor o ardor.

Picazón persistente.

Pequeñas manchas rojas o elevaciones (lesiones eritematosas o papulares).

Las zonas más afectadas suelen ser las más sensibles o donde el traje de baño presiona la piel: axilas, párpados, contorno de la boca y, en hombres, la zona genital, cuando la medusa queda atrapada entre la prenda y el cuerpo.

Qué hacer si me pica una tapioca (y qué no)

Ante la aparición de ardor o marcas en la piel, lo principal es no frotar ni rascar la zona, ya que esto puede empeorar la irritación. Si se observan tentáculos adheridos, deben retirarse con cuidado usando pinzas o guantes, nunca con la mano desnuda.

Se recomienda:

Aplicar compresas frías a intervalos regulares.

Limpiar la zona con agua de mar o vinagre, ya que inhibe la liberación de toxinas.

Evitar agua dulce, arena, toallas o cremas cosméticas.

Según la intensidad del cuadro, pueden utilizarse analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos o corticoides locales. Si los síntomas persisten o la reacción es intensa, la consulta médica es clave.