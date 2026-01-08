Un insecto que ronda por la Ciudad de Buenos Aires se presenta como una nueva amenaza para la salud de las y los vecinos. Se trata del Barigüí: lo confunden con el mosquito, pero este no pica, corta la piel para alimentarse de sangre.

Cuando frecuentan las altas temperaturas pueden comenzar a rondar insectos que en otras épocas del año ni siquiera se ven. Con la humedad, apareció el barigüí, tanto en la Capital del país como en el resto del AMBA.

Según Noticias Argentinas, este pequeño insecto volador también se conoce como “mosca negra” y está principalmente en zonas cercanas a ríos, arroyos y lugares con agua corriente, donde se reproduce rápidamente.

Por qué el barigüí resulta peligroso

Como antes se mencionó, a diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que corta la piel para alimentarse de sangre. Esto "provoca más dolor e irritación al momento", explicó la dermatóloga Yael Borojovich y aseguró que este insecto "es más activo en el día, sobre todo durante el amanecer y el atardecer”.

La mordedura se este insecto puede resultar peligrosa tras la sintomatología que provoca:

El dolor inmediato, que puede durar varios días.

Enrojecimiento e hinchazón.

Picazón intensa.

Ardor en la piel.

Reacciones alérgicas como inflamación fuerte o fiebre.

Aparición de manchas rojas, a veces con heridas costrosas que tardan en desaparecer.

Cómo prevenir la mordedura del barigüí

De acuerdo a los profesionales entendidos en el tema, el barigüí no suele transmitir enfermedades graves, pero sus picaduras pueden causar infecciones si se lastima la zona por la picazón que genera. Para prevenir la mordedura de este insecto se aconsejan distintos ítems:

Usar repelente de insectos, que no es muy efectivo, pero ayuda.

Vestir ropa de manga larga y pantalones largos de colores claros, porque los oscuros los suelen atraer.

Evitar las zonas cercanas a ríos o arroyos, sobre todo en horas de mayor actividad.

Colocar mosquiteros en las puertas y las ventanas para detener el ingreso de insectos al hogar.

Mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.

“Si una persona sufre una picadura de barigüí, se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo o compresas frías para bajar la inflamación", explicó la doctora Borojovich y agregó: "También debe usar cremas calmantes o antihistamínicas, evitar rascarse para no infectar la herida y, claro, ante una reacción alérgica fuerte se recomienda consultar a un médico”.