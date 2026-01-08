Arsenal vs. Liverpool por Premier League: hora, TV en vivo y streaming online

Arsenal buscará consolidar su liderazgo en la Premier League cuando reciba al Liverpool de Alexis Mac Allister este jueves en el Emirates Stadium, en un duelo correspondiente a la jornada 21 del campeonato inglés. Los Gunners llegan en un momento excepcional, con siete victorias consecutivas en todas las competiciones y un impresionante récord de invictos en casa esta temporada, mientras que los Reds, campeones defensores, atraviesan una campaña irregular y se encuentran a 14 puntos del líder, con la ausencia sensible de Mohamed Salah por su participación en la Copa Africana de Naciones.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Arsenal y Liverpool, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Arsenal y Liverpool?

El partido entre Arsenal y Liverpool por la jornada 21 de la Premier League se jugará este jueves 8 de enero de 2026, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres. El árbitro principal del encuentro será Anthony Taylor, con John Brooks en el VAR. El partido se podrá ver por ESPN y vía streaming por Disney+.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta lidera la tabla de posiciones con 48 puntos tras disputar 20 partidos, producto de 15 victorias, 3 empates y apenas 2 derrotas. Los Gunners han construido una campaña sobresaliente que los coloca con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, consolidándose como los máximos candidatos al título en esta temporada.

El Arsenal llega a este compromiso con una racha extraordinaria de siete victorias consecutivas en todas las competiciones, habiendo despachado a Bournemouth (3-2), Aston Villa (4-1) y Crystal Palace (2-1) en sus últimos tres encuentros. Además, el equipo londinense no conoce la derrota en el Emirates Stadium en lo que va de la temporada en todas las competiciones, una fortaleza como local que será clave para este duelo.

Declan Rice atraviesa un gran momento individual tras marcar un doblete en la victoria ante Bournemouth, mientras que Viktor Gyökeres se ha consolidado como la referencia ofensiva del equipo. Los de Arteta también presumen de un récord histórico en el fútbol inglés: han disputado 116 partidos consecutivos sin recibir tres o más goles, una estadística que refleja su solidez defensiva.

Por su parte, el Liverpool se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 34 puntos en 20 partidos, fruto de 10 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Los campeones defensores están a 14 puntos del líder Arsenal, una distancia considerable que prácticamente los aleja de la pelea por el título en esta etapa de la temporada.

El equipo de Arne Slot llega invicto en sus últimos nueve compromisos, aunque con cuatro empates en sus últimos siete encuentros, incluyendo el 2-2 ante Fulham y el 0-0 frente a Leeds en sus dos últimos partidos de liga. La ausencia de Mohamed Salah por su participación en la Copa Africana de Naciones con Egipto representa un golpe significativo para el ataque de los Reds, sumado a las lesiones de Alexander Isak y la duda de Hugo Ekitike por sobrecarga muscular. Además, como visitantes el Liverpool ha mostrado fragilidades, con solo un partido sin recibir goles en sus últimos ocho encuentros fuera de casa y 18 goles concedidos en total, la cuarta peor cifra de la liga.

El historial reciente favorece claramente al Liverpool, que se mantiene invicto en 25 de los últimos 28 enfrentamientos ante el Arsenal. Los Reds se impusieron en el partido de ida de esta temporada con un gol de tiro libre de Dominik Szoboszlai, y en sus últimas dos visitas al Emirates han marcado cinco goles al conjunto gunner. Sin embargo, el Arsenal buscará revertir esta tendencia aprovechando su momento excepcional y su fortaleza en casa.

Formaciones probables de Arsenal y Liverpool

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Nicolás Hincapié; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Liverpool: Alisson Becker; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Curtis Jones; Cody Gakpo.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, tiene casi la totalidad de su plantel disponible para este encuentro decisivo. Las únicas bajas confirmadas son Riccardo Calafiori, Cristhian Mosquera y Max Dowman por lesión, mientras que Kai Havertz es duda para el compromiso. Se espera que el entrenador español realice algunos cambios respecto al partido ante Bournemouth.

Bukayo Saka regresaría a la alineación titular tras ser preservado en el último encuentro, ocupando el lugar de Noni Madueke en el extremo derecho. Leandro Trossard también volvería al once en lugar de Gabriel Martinelli por la banda izquierda. El mediocampo estaría conformado por el tridente de Martin Ødegaard, Martín Zubimendi y Declan Rice, mientras que Viktor Gyökeres se mantendría como referencia ofensiva. Cabe destacar que Saka tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador del Arsenal en marcar en cuatro partidos consecutivos de local ante el Liverpool.

Por el lado del Liverpool, Arne Slot enfrenta múltiples bajas para afrontar este compromiso. Alexander Isak está lesionado en una pierna, Wataru Endo sufre un problema en el tobillo, Stefan Bajcetic tiene una lesión en los isquiotibiales y Giovanni Leoni estará ausente hasta agosto de 2026 por una rotura del ligamento cruzado anterior. Además, Mohamed Salah se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones con Egipto.

Hugo Ekitike es seria duda tras no poder entrenar por una sobrecarga muscular, lo que obligaría a Cody Gakpo a actuar como falso nueve en el ataque. Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai serían las principales amenazas ofensivas por detrás del atacante neerlandés, mientras que Curtis Jones completaría el tridente. En defensa, existe la posibilidad de que Andy Robertson sustituya a Milos Kerkez en el lateral izquierdo, y Jeremie Frimpong podría ingresar al once inicial, lo que obligaría a Szoboszlai a bajar al doble pivote junto a Ryan Gravenberch.

Arsenal vs. Liverpool: ficha técnica