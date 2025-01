La hija de Yuyito González habló de la relación entre su madre y Javier Milei: "Lo que sé"

La hija de Yuyito habló de la relación de su madre con Milei.

Desde las últimas semanas del año pasado que circulan rumores de crisis de pareja entre el presidente Javier Milei y la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González. Hasta surgió la versión sobre una "tercera en discordia".

En ese contexto, quién rompió el silencio y se refirió a la situación fue la hija de Yuyito, Brenda di Aloy. La joven influencer se encuentra participando de la obra "Una familia de locos" en Mar del Plata.

La ex participante del Cantando 2024 (América TV) realizó declaraciones a la prensa y se refirió a la relación entre su madre, Yuyito González y el presidente Javier Milei. "Lo que sé es que mi mamá y Javier están juntos", sostuvo di Aloy.

"Las redes sociales son un porcentaje muy chico de la vida real y siento que mamá está aprendiendo a manejar las redes en cuanto a su relación", agregó en relación a las polémicas que se dieron tras algunas publicaciones y actitudes de la conductora en Instagram.

"Yo algo que le dije y lo comparto es: no tenés que demostrar nada a nadie, no porque subas una foto va a significar que estás o no con él, vos viví tu vida y tu relación para adentro. Después que la gente diga lo que quiera", aseguró Brenda di Aloy. Además, comentó que Yuyito González irá a ver la obra pero no confirmó su el presidente Javier Milei la acompañara.

El duro dato que filtraron sobre Yuyito González: ¿Chau Milei?

En medio de los versiones de crisis entre el presidente Javier Milei y la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, se conoció un duro dato sobre algo que le habrían dicho del entorno del mandatario a la "primera dama".

En Argenzuela (C5N), programa conducido por Jorge Rial, afirmaron que el vínculo está roto y que la separación es inminente, sobre todo luego de los rumores sobre una "nueva novia" que tendía el líder libertario.

En el programa de C5N de Jorge Rial sostuvieron que "ella está aferrada". "Le dijeron: ‘Ya no más. Tu corazón ya no está preso de esos brazos’, pero ella no lo suelta", indicó Mauro Federico. Tras esto, el conductor agregó que "él (Javier Milei) confirmó que no tienen nada que ver, todo es una mentira".

Además, insistieron en que el comportamiento en las redes sociales de ambos son una muestra del mal momento de la pareja. En ese sentido, analizaron las últimas publicaciones de Yuyito González.

"Si alguien sube esta suerte de derrame de amor a las redes sociales, lo mínimo que hacés es poner un me gusta", sostuvo el ex Intrusos ante los posteos de Instagram de la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) a los cuales el presidente no reaccionó pese a pasar muchas horas en las redes sociales. "¿Por qué no asumen porque no están más?“, concluyó Jorge Rial respecto del vínculo entre la ex de Guillermo Coppola y Javier Milei.