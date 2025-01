El dolor de Carmen Barbieri en medio de la crisis de Javier Milei: "Hay que salir".

Carmen Barbieri sorprendió al hacer un fuerte descargo por su situación laboral y sorprendió al contar su difícil situación laboral en medio de la crisis de Javier Milei. La famosa conductora quedó desvinculada de forma abrupta de El Trece y, en medio de las especulaciones, salió al cruce y contó cómo enfrenta el complicado panorama que le quedó ahora.

En búsqueda de un formato más "periodístico", El Trece levantó el ciclo Mañanísima, conducido por Barbieri sin previo aviso; de este modo, el ciclo llegará a su fin el próximo 31 de enero. En este marco, la conductora fue interceptada por el móvil de Intrusos, donde habló sobre el tema y contó cómo atraviesa el hecho de haberse quedado sin trabajo.

"Yo estoy muy bien, hace cincuenta años que trabajo de esto, gracias a Dios y entiendo cómo es", empezó por decir. Luego remató: "Lo que empieza termina y a veces termina abruptamente. A veces te las venir, a veces con tiempo y a veces no". Asimismo, aclaró cómo quedó su relación con el canal: "Yo no me enojé, no di portazos, como están diciendo. Al contrario, estoy muy contenta con el canal y con mis productores".

Sin embargo, más allá de su buena relación con el canal, dejó entrever que no estaba muy contenta con los modos. "Ahora hay que salir a buscar laburo porque yo había dejado todo porque no tenía tiempo para nada. La verdad que laburé mucho, mucho. Y cuando decido eso, se levanta el programa, pero está bien. Será para mejor, por supuesto para el canal y para mí capaz también, saldré a buscar laburo", reflexionó. Por último, opinó: "No me lo esperaba porque siento que hacemos un muy buen programa".

Le sueltan la mano: se confirmó quién reemplazará a Carmen Barbieri en El Trece

Carmen Barbieri atraviesa un complicado momento a nivel laboral. A poco menos de un año de haber iniciado con su ciclo Mañanísima en la pantalla de El Trece, tras varios años en Ciudad Magazine, la conductora recibió la fuerte noticia de que el ciclo iba a ser levantado. Así las cosas, se conoció quién será su reemplazo.

Hace tan solo unos días atrás, en medio de las vacaciones de la conductora, se conoció que El Trece tuvo "una reunión de emergencia" donde definieron finalmente levantar Mañanísima. Esta noticia tomó desprevenida a Barbieri en medio de sus vacaciones, pero ahora, para sumar a las sorpresas, se conoció quién reemplazará a la conductora.

En primera instancia, Laura Ubfal contó por qué el canal tomó la abrupta decisión: "Quieren hacer algo más periodístico. Por eso, decidieron rescindirle el contrato a Carmen consensuado". Esto se dio luego de que el programa no diera los resultados esperados en cuanto al rating, motivo por el que decidieron hacer una nueva "apuesta".

Finalmente, Ángel de Brito contó en sus redes sociales quién será el reemplazo de la conductora en el ciclo. "El 31 de enero termina Carmen en El Trece. Se levanta el programa en medio de un escándalo", empezó por informar el periodista. Luego, sentenció: "María Belén Ludueña ocupará su lugar".