El dardo de Fátima Florez para Yuyito González: "La gente extraña"

El palito de Fátima Florez a Yuyito González.

Mientras encabeza un nuevo espectáculo en Carlos Paz por la temporada de verano, la imitadora y humorista Fátima Florez se refirió nuevamente a su relación con el presidente Javier Milei. La artista aprovechò para lanzarle un dardo a la actual "primera dama" Yuyito González.

En charla con Revista Caras, la actriz se refirió su vínculo con el mandatario y aseguró que la gente "extraña" la pareja que hacían y no descartó volver con el Jefe de Estado en un futuro.

"La gente espontáneamente pidió que el expresidente suba porque era mi novio, Subimos y ahí nos dimos un beso como los que acostumbramos tener siempre porque somos dos personas muy apasionadas. Así que no me pareció algo malo", comentó Fátima Florez recordando algunos momentos en el escenario con Javier Milei.

En esa línea, la ex primera dama agregó: "A la gente le puede gustar o no, pero en la calle me dicen que les encanta y que extrañan esos besos". Luego reconoció que más de una vez fue consultada por si "vuelven" con el presidente a lo que contestó: "Qué sé yo, la gente opina".

De todas maneras, y pese a que Javier Milei está en una relación con Yuyito González, Fátima Florez no descartó una reconciliación con el presidente: "Mira, yo hoy estoy puesta en mi profesión y en la temporada".

Yuyito González estalló de furia y abandonó un móvil en pleno vivo

Desde las últimas semanas del 2024 se viene hablando mucho de la relación entre la conductora Amalia "Yuyito" González y el presidente Javier Milei tras los rumores de crisis de pareja y más allá de querer demostrar que está todo bien, la ex vedette tuvo un momento de enojo cuando le preguntaron por el vínculo con el mandatario.

La "primera dama", brindó una entrevista a Desayuno Americano, programa de América TV conducido por Pamela David, y allí se vivió un tenso momento cuando fue consultada por las versiones que circularon sobre el noviazgo con el libertario. Desde Pinamar, Yuyito González fue consultada por su relación con Javier Milei y los rumores de separación y aseguró: "Estoy espectacular, muy bien, excelente".

Sin embargo, al no contestar directamente, hubo una repregunta por el tema, algo que no le cayó bien. "No, por favor no me tires mala onda", expresó. Luego, la ex de Guillermo Coppola subrayó: "Yo ya no desmiento más nada, que digan lo que quieran. Yo vivo mi vida. Estoy enamorada y feliz". De todas maneras, enojada por la pregunta, se paró y abandonó el móvil.