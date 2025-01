Fuerte repudio a las declaraciones de Milei en Davos, en contra de las mujeres y la comunidad LGBTQ

La secretaria de la Mujer de la provincia de Formosa, Patricia Hermosilla, repudió enérgicamente el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. Durante su exposición, el primer mandatario asoció las "versiones más extremas" de lo que denomina "ideología de género" con el abuso infantil. Además, se pronunció en contra de la figura judicial de femicidio y acusó al feminismo de "poner a la mitad de la población en contra de la otra".

"Milei intenta confundir a la gente hablando de ideología de género, expresando o comentando casos extraordinarios que han ocurrido", manifestó Hermosilla, haciendo referencia al caso que trajo a colación Milei durante su discurso, en donde una pareja homosexual norteamericana fue condenada por abusar de sus hijos adoptivos. Según el presidente, este caso puntual funciona como supuesta prueba de que las parejas homosexuales que adoptan hijos son potencialmente pedófilas. La secretaria de la Mujer, por su parte, expresó que el presidente dio el ejemplo de una situación extraordinaria, que no refleja la realidad de lo que ocurre en la generalidad.

Por otra parte, tras las declaraciones de Milei en contra de la figura judicial de femicidio, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona confirmó que el Gobierno nacional tiene la firme decisión de enviar un proyecto para eliminar dicha figura del Código Penal, introducida en el país en el año 2012. Respecto a esto, Hermosilla aclaró que los cambios no se pueden producir de la noche a la mañana, y señaló que este proyecto deberá atravesar primero la Cámara Alta y luego la Cámara Baja para su aprobación. "Por supuesto, también debe trasvasar lo que es el ámbito jurídico, son dos cuestiones que se tienen que resolver", indicó la funcionaria.

En su presentación en Davos, Milei se mostró en contra de la figura de femicidio, por considerar que una pena más alta indica que vale más la vida de una mujer que la de un hombre. "No es que la vida de la mujer valga más que otras vidas, eso no es así. Se pena de manera más dura y, de esa manera, se visibilizan cuestiones que tienen que ver con formas de violencia que afectan a la vida de las personas y, en particular, a la vida de las mujeres", puntualizó Hermosilla.

Sin embargo, la titular de la Secretaría de la Mujer no se mostró sorprendida por las declaraciones de Milei, ya que desde que está al frente del Poder Ejecutivo desfinanció áreas gubernamentales que velaban por los derechos de la comunidad LGBTQ+. "Empezaron a desmantelar y desintegrar sectores que tenían que ver con la protección y el sostenimiento de políticas sociales hacia los sectores más vulnerables, incluidos los adultos mayores y las personas con discapacidad", afirmó Hermosilla.

Para finalizar, la funcionaria lamentó que se planteen nuevamente discusiones que se creían saldadas, y aseguró que esta postura apunta a beneficiar a intereses que no son ni de la Patria ni de la Nación. "El dinero que iba destinado a estos sectores vulnerables, ahora se dirigirá para otras cuestiones de intereses personales y particulares", concluyó Hermosilla.

Violencia de género, una problemática que debe atenderse

A pesar de los recortes en las transferencias de dispositivos de seguridad desde el Gobierno nacional, Formosa continúa con sus políticas de género, particularmente en la implementación de herramientas para la protección de mujeres en situación de violencia de género. Entre las iniciativas más efectivas se destacan los dispositivos duales, una tecnología que permite rastrear la ubicación tanto de la víctima como del agresor en casos de alto riesgo, y que opera en Formosa desde el 2020.

Actualmente, hay 39 dispositivos duales en funcionamiento en la provincia. Estos equipos se entregan tanto a la víctima como al agresor y permiten que, en caso de que el agresor se acerque a la víctima, se active una alerta que determina la inmediata intervención policial para resguardar a la víctima, liberándola de la tensión que implica estar a cargo de su propia seguridad, como sucede con el botón antipánico. De esta manera, el dispositivo evita la revictimización de la persona y facilita el restablecimiento de su vida cotidiana de manera autónoma. Cada jurisdicción tiene un centro de monitoreo, encargado de realizar el seguimiento de los dispositivos las 24 horas, los 365 días del año.