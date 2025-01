Yuyito González abandonó un móvil cuando le preguntaron por Milei.

Desde las últimas semanas del 2024 se viene hablando mucho de la relación entre la conductora Amalia "Yuyito" González y el presidente Javier Milei tras los rumores de crisis de pareja y más allá de querer demostrar que está todo bien, la ex vedette tuvo un momento de enojo cuando le preguntaron por el vínculo con el mandatario.

La "primera dama", brindó una entrevista a Desayuno Americano, programa de América TV conducido por Pamela David, y allí se vivió un tenso momento cuando fue consultada por las versiones que circularon sobre el noviazgo con el libertario.

Desde Pinamar, Yuyito González fue consultada por su relación con Javier Milei y los rumores de separación y aseguró: "Estoy espectacular, muy bien, excelente". Sin embargo, al no contestar directamente, hubo una repregunta por el tema, algo que no le cayó bien. "No, por favor no me tires mala onda", expresó.

Luego, la ex de Guillermo Coppola subrayó: "Yo ya no desmiento más nada, que digan lo que quieran. Yo vivo mi vida. Estoy enamorada y feliz". De todas maneras, enojada por la pregunta, se paró y abandonó el móvil.

Yuyito González abandonó el móvil de Desayuno Americano

Fátima Flórez no le cerró la puerta a una reconciliación con Javier Milei

La imitadora y humorista Fátima Florez comenzó un nuevo espectáculo en Carlos Paz por la temporada de verano y se refirió al contacto con sus ex parejas, entre ellas el presidente Javier Milei, y no le cerró la puerta a volver con el mandatario. La actriz protagoniza "100 por ciento Fátima" junto a Marcelo Polino y allí hace despliegue de su talento con múltiples imitaciones, algunas que generaron polémica cómo Yuyito González, actual pareja del jefe de Estado.

En ese contexto, Fátima Florez brindó una nota a Infobae y allí se refirió a varios temas cómo su presente en Córdoba, pero también habló sobre sus ex. "Yo no soy de esas personas contundentes que dicen nunca más", expresó en relación con la posibilidad de volver con una ex pareja. En esa línea, la ex de Javier Milei agregó: "soy la mejor ex del mundo. Con mis dos ex soy la mejor porque soy muy respetuosa. Me quedo con lo lindo, respeto y atesoro el tiempo que pasamos juntos. Nunca me van a escuchar hablando pavadas ni cosas feas. Eso hablaría muy mal de mí".

Siguiendo con ese tema, le consultaron son si tuvo algún contacto en el último tiempo. "Eso es algo que prefiero guardar para mí. No me gusta andar ventilando todo porque, si no, se transforma en un ventilador de intimidades. Y aunque soy una mujer mediática, tengo tremendos códigos".

"De la intimidad no se habla. Por eso mis ex me quieren: porque soy buena gente. A nadie le gusta separarse, las dos partes sufren. Pero lo importante es mantener una buena relación con los ex. Eso es lo más sano, lo más lindo: cuidar y atesorar lo que fue alguna vez, lo que vivimos juntos", agregó Fátima Flórez.