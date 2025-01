Dolor en América TV por la muerte que hizo llorar en vivo a Pamela David: "Una batalla que perdimos"

Conmoción en América TV por la muerte que hizo llorar a Pamela David: "Una batalla que perdimos".

Pamela David se quebró en llanto al aire en América TV al abrir su corazón y recordar la partida de un ser querido al que no pudo salvar. El dolor de la conductora de Desayuno Americano y el relato sobre la muerte que todavía no sanó y que partió a su familia.

Invitada al ciclo Estás para más (América TV) Pamela habló de la muerte de su hermano Franco, quien se quitó la vida a la edad de 22 años y se quebró en lágrimas al narrar el doloroso calvario que vivió el joven hasta tomar la trágica decisión: "Creo que no lo sané porque cada vez que lo toco me emociona y me duele, sobre todo porque era cantado. Mi hermano era adicto, pero era más que eso porque arrancó con un problema de salud mental (...) Intentamos con la familia por todos los medios internarlo y hacer todo lo que estaba a nuestro alcance pero el tuvo varios intentos de sacarse la vida y de grande lo concretó".

Además, la esposa de Daniel Vila señaló que su hermano se suicidó sin saber que su novia estaba esperando un hijo: "No sé que hubiera pasado si se enteraba que su novia estaba embarazada. Me genera impotencia no saber. (...) Es una batalla que perdimos (con la familia)".

Franco David falleció en 2020 y según consignó el informe policial de ese momento el deceso se debió a una maniobra de ahorcamiento. El joven fue hallado por la policía en su vivienda del Barrio Jorge Newbery, en la provincia de Santiago del Estero. Cuando la policía y los médicos irrumpieron en su hogar y se encontraron con la escena, se aplicaron maniobras de reanimación médicas pero, a pesar de mostrar signos vitales débiles, Franco no respondió y falleció a los pocos minutos.

Pamela David expuso al aire el talento oculto de Daniel Vila: "La dobla"

Pamela David se animó a ventilar al aire una intimidad impensada de su marido Daniel Vila y sorprendió a todos sus compañeros de Desayuno Americano (América TV). "Él es de esos", deslizó la conductora, en tono pícaro.

Todo empezó cuando la conductora presentó un recorte del programa radial Sarasa (La 100 FM), en el que Mariano Peluffo habló de "la ropa en situación de silla" y abrió un debate en su equipo. Sumándose al debate, Pamela David sentenció: “Yo no me banco la ropa en situación de silla. Necesito tener todo definido. O está para lavar o está para usar”.

En ese momento, la panelista Natalie Weber indagó más en la privacidad de la conductora y le preguntó: “¿Y Daniel? ¿Él se saca la ropa que no manda a lavar y la dobla y la cuelga? ¡No te creo!”. Contundente, Pamela dejó sin palabras a sus compañeros al admitir: “Sí, él es de esos, porque yo aprendí también que ese orden te ordena lo demás. El de tu cuarto sobre todo. Yo tengo que tener todo ordenado, y lo que está sucio, lo mando al lavadero ¿cómo va a haber algo dando vueltas? ¡Es un horror! Yo nunca tiraría una remera al piso”.