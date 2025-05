Verstappen está delante de Russell por seis puntos.

Debido a la crisis que atraviesa Red Bull con la falta de efectividad del RB21 y los escándalos internos, hay muchos rumores que indican que Max Verstappen no terminaría su contrato con el equipo de Milton Keynes. En este contexto, uno de sus destinos más atractivos sería Mercedes, que todavía no ha renovado a George Russell, cuyo contrato termina en diciembre, al igual que el de Andrea Kimi Antonelli, quien se ha convertido en la joya de la escudería alemana.

Toto Wolff, director de las “Flechas Plateadas”, mencionó en reiteradas oportunidades su interés por el piloto neerlandés, aunque también afirmó que no tiene planes de cambiar su dupla por el momento. A pesar de esto, los principales medios coinciden en que Verstappen sería una mejor opción para Mercedes que Russell, un piloto que no termina de convencer y que incluso llega a ser desestimado por los fanáticos.

En todo esto coincide Rob Smedley, antiguo ingeniero de Ferrari entre 2003 y 2014 que tuvo la chance de trabajar a la par con el brasileño Felipe Massa. Y es que en una reciente entrevista con el podcast F1 Nation, el inglés fue consultado sobre a quién elegiría entre Russell y Verstappen para liderar a Mercedes en la nueva era que comenzará en 2026, algo que inicialmente afirmó que era una “pregunta muy difícil”.

Sin embargo, Smedley no tardó en inclinar la balanza para el lado del tetracampeón del mundo, ya que “es un tipo que es uno de esos pilotos muy, muy especiales y hay muy pocos de ellos que pueden conducir por encima de lo que el coche realmente puede ofrecer”. Incluso, el ingeniero recordó la clasificación de Max en el GP de Miami, donde se impuso con el RB21 al poderoso MCL39 de McLaren y hasta llegó a liderar en las primeras vueltas de la carrera hasta que el ritmo comenzó a caer.

Por tal motivo, el ex Ferrari aseguró que si tuviera el rol de Toto Wolff en Mercedes, no dudaría en reemplazar a Russell con Verstappen. “Si estuviera en posición de tomar esta decisión, que es lo que realmente me estás preguntando, ¿querría a Max Verstappen en mi coche por encima de cualquier otro en la parrilla ahora mismo? Sí, al 100% lo querría. Sin ninguna duda”, respondió el inglés.

Los pilotos tuvieron un fuerte desencuentro en 2024.

Wolff reivindica a Russell en Mercedes

Durante una reciente entrevista con Motorsport Week, Toto Wolff ha vuelto a dejar en claro que no tiene planes de partir a su actual equipo por el fichaje de Max Verstappen y, por si fuera poco, mostró la importancia que tiene George Russell ahora que no está Lewis Hamilton: “George, quien, como todos, siempre ha estado un poco a la sombra de Lewis, es ahora quien marca el rumbo. Es en él en quien puedes confiar cuando te preguntas: 'George, ¿dónde está el ritmo del coche?'. Y eso es importante. Eso es lo que hacemos”.