Polémica en la F1: la grave acusación de Norris contra Verstappen

Verstappen mantuvo el primer lugar en la largada.

La victoria de Oscar Piastri en el GP de Arabia Saudita le sirvió para convertirse en el líder del campeonato y superar a su compañero, Lando Norris, que se encuentra ante la mejor oportunidad de ser campeón de la Fórmula 1 con la pérdida de nivel en Red Bull. Claro que eso no quita de la lucha a Max Verstappen, que este sábado sorprendió al hacerse con la pole en el GP de Miami tras quedarse fuera de los puntos en la sprint.

Detrás del neerlandés había quedado Norris, que se había planteado el objetivo de ganar la delantera en la largada, pero la jugada no le salió bien al piloto de McLaren. En la entrada a la primera curva, Verstappen llegó antes y mantuvo la posición, pero el británico tuvo que salirse levemente de la pista, lo que provocó que sea superado por Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri, quien eventualmente se encaminó a su tercera victoria al hilo.

A pesar de que Norris finalmente pudo terminar la carrera en el segundo lugar, lo cierto es que la distancia con su compañero ha aumentado a 16 puntos, por lo que sus chances de hacerse con el título comienzan a esfumarse, más psicológica que matemáticamente. Y es que en la entrevista postcarrera con Jenson Button, el inglés acusó al tetracampeón del mundo de haberle arruinado las chances de ganar con la maniobra de la largada.

“Si no ataco, la gente se queja. Si voy a por ello, la gente se queja, así que no puedes ganar. Pero así son las cosas con Max. Ya sabes, es chocar o no pasar”, comenzó Norris, que luego señaló que pagó el precio por no hacer un buen trabajo. El haber quedado segundo no solo fue un golpe para la moral del británico, sino también que demuestra la fortaleza que tiene su compañero, que ha manejado mejor que él la lucha con Verstappen.

“Nunca es la mejor sensación, pero el equipo ha hecho un trabajo increíble, así que no puedo reprocharles nada. Buenas paradas en boxes, gran ritmo. Sí, estábamos en cabeza, así que fue una buena sensación, pero Oscar pilotó bien. Max plantó cara, como siempre, y yo pagué el precio, pero es lo que hay”, agregó Norris.

Piastri suma cuatro victorias en la temporada.

Norris fue superado por Piastri en otra estadística

La primera victoria de Oscar Piastri se dio en la sprint del GP de Qatar 2023, incluso antes del primer triunfo de Lando Norris, que se dio en el GP de Miami 2024. Pero quitando la sprint de la ecuación, lo cierto es que el australiano acumula seis victorias en la Fórmula 1, una más que el británico, a pesar de que este último tiene siete años en la máxima categoría frente a los tres del oceánico.