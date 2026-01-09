Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Córdoba hoy viernes 9 de enero

Las primeras horas del viernes se presentan con ambiente templado, lluvias probables y vientos leves, en un contexto de inestabilidad que se mantiene desde temprano.

La jornada de este viernes 9 de enero en la provincia estará marcada por la inestabilidad y la presencia de precipitaciones. El pronóstico del tiempo anticipa un escenario típico del verano, con condiciones variables que influyen directamente en el clima en Córdoba y generan expectativa sobre la evolución del clima a lo largo del día.

Cómo estará el clima en Córdoba durante la mañana

Durante las primeras horas del viernes, el clima en Córdoba se presenta cálido a templado, con una temperatura mínima estimada en 18 grados. Las condiciones meteorológicas indican una alta probabilidad de lluvias matutinas, que podrían desarrollarse en forma de chaparrones intermitentes.

La probabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, un valor elevado que refuerza la persistencia de la inestabilidad desde temprano. Los vientos soplan leves desde el sector este-sureste, con una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora, sin generar cambios bruscos en la sensación térmica.

Este escenario responde a un patrón típico del clima estival en la región central del país, donde la combinación de humedad y temperaturas moderadas favorece la formación de lluvias aisladas.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

Con el correr de las horas, el pronóstico del tiempo mantiene la probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche. Las precipitaciones podrían intensificarse de manera puntual, aunque sin fenómenos severos asociados según los datos disponibles.

La temperatura máxima prevista para el día alcanza los 22 grados, lo que marca un leve contraste con jornadas anteriores más calurosas. Este comportamiento térmico evidencia un escaso cambio de temperatura a lo largo del día, en línea con lo esperado para un viernes dominado por nubosidad y humedad elevada.

Hacia la noche, el clima en Córdoba continuaría bajo condiciones inestables, con cielo mayormente cubierto y posibles lluvias aisladas que podrían extenderse de manera irregular en distintos sectores de la provincia.

Hasta cuándo se mantienen las lluvias en Córdoba

La persistencia de las precipitaciones es uno de los principales puntos de interés para este viernes. Según el pronóstico del tiempo, las lluvias no se concentrarán en un único momento del día, sino que se distribuirán tanto en la mañana como en el tramo vespertino y nocturno.

Este comportamiento indica que la inestabilidad se mantendrá durante gran parte de la jornada, con mejoras temporarias que no implican un cese definitivo de las lluvias. Recién hacia el cierre del día podrían registrarse períodos más estables, aunque sin descartar nuevos episodios aislados.

El clima previsto responde a un sistema que favorece la continuidad de las precipitaciones leves a moderadas, sin cambios significativos en la temperatura ni en la circulación del viento.

Condiciones generales y tendencia del clima

El viernes se caracteriza por un clima en Córdoba sin extremos térmicos, con ambiente templado y alto contenido de humedad. La combinación de nubosidad persistente, lluvias probables y vientos suaves define una jornada típica del verano cordobés bajo condiciones de inestabilidad.

El pronóstico del tiempo no anticipa un cambio brusco en las variables principales, por lo que el comportamiento del clima se mantendría dentro de parámetros similares durante gran parte del día.