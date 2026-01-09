Cómo participar de la nueva subasta de ARCA.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una nueva subasta junto al Banco Ciudad y en esta ocasión las entidades ofrecen varios kilos de alfombras y mantas.

El remate de la ex AFIP se realizará el 29 de enero y ofrece una oportunidad única para todos aquellos interesados en la industria textil, ya que son dos importantes lotes los que están disposición de los que quieran participar de la puja.

El primer lote consta de 3.980 kilos de alfombra de microfibra para baño de material sintético de color celeste. En tanto, el segundo es de 3.980 kilos de mantas para pie de material sintético.

Cómo participar de la subasta de ARCA

El mecanismo para participar del remate es sencillo, solo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Registro en la plataforma

Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar

Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tenés una registrada.

2. Inscripción a la subasta

Dentro de la plataforma, buscar la Subasta N° 3796 y hacer clic en inscribirse o participar.

La inscripción suele estar habilitada hasta 48 hs antes de la fecha y hora de inicio de la subasta online.

3. Garantía / depósito

Muchas subastas requieren efectuar un depósito de garantía (caución) para poder ofertar.

El monto y la forma de depósito están detallados en la sección de Condiciones de Venta de cada subasta.

4. Aceptar condiciones de venta

Antes de ofertar, deberás aceptar los términos y condiciones de la venta, que incluyen formas de pago, retiro de bienes, posibles tributos (por ejemplo, IVA 21% sobre el precio) y otras obligaciones.

Este es uno de los tantos remates que realiza ARCA junto al Banco Ciudad. Este mes, por ejemplo, también se subastarán Iphones desde el 13 hasta el 15 PRO y PlayStation 5. En los últimos días de diciembre hicieron lo propio con un lote de aperitivos.

Desde la ex AFIP y la entidad bancaria aclararon que los productos se venden en el estado en el que se encuentran y se exhiben y que deben ser retirados en las locaciones que indican según cada producto.