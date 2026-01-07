Rematan PS5 a $330.000: cómo y dónde participar de la subasta de ARCA

Rematan PS5 a 330.000 pesos: cómo y dónde participar de la subasta de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá una gran subasta para los gamers: se podrán comprar PlayStation 5 Pro por menos de $340.000. El remate se realizará en febrero de manera online. Cómo podés participar.

La subasta de las PS5 y PS5 Pro se realizará el próximo jueves 5 de febrero desde las 11 a las 19.40 hs. Las consolas más económicas tendrán un precio de base de $237.000 mientras que las más caras iniciarán en los $355.000. Para poder participar del remate se debe abonar una garantía previa de $23.000, que son devueltos en caso de no ganar la subasta.

Los productos fueron secuestrados por la Aduana y serán subastados de manera online por el Banco Ciudad en el estado en el que fueron encontrados. Se puede ver la condición de las consolas presencialmente en la exhibición los días 26 y 27 de enero de 9 a 12 hs (Prringles 552, Ciudad de Formosa, Formosa). Desde ARCA aclararon que no se realizarán envíos, sino que el retiro debe ser personalmente.

Cómo participar del remate las PS5 paso a paso

De la subasta pueden participar personas desde cualquier parte del país. El paso a paso para ser parte del remate es muy simple:

Registrarse en el portal del Banco Ciudad, puede hacerlo cualquier persona física o jurídica, solo se debe validar la identidad. Suscribirse a la subasta específica de "Consolas Sony PlayStation 5" antes de la fecha límite, que suele estar marcada uno o dos días antes del remate. Abonar la caución previa, se debe pagar una garantía del 10% para quedar habilitado para ofertar. Ese dinero se devuelve si no se logra ganar la subasta.