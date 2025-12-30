ARCA remata iPhones por menos de $250.000: cómo participar de la subasta online

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rematará más de 30 iPhones secuestrados por la Aduana a precios muy bajos. La subasta se realizará en enero del 2026 de manera online. Conocé cuándo es y cómo participar.

ARCA remata más de 30 iPhones y otros productos de Apple

El próximo 15 de enero, desde las 11 hasta las 18, se rematarán diferentes iPhones 15, 16, 16 Pro y 16 Pro Max, además de relojes Apple Watch. Todos los productos fueron secuestrados por la Aduana y serán subastados de manera online en el estado en el que fueron encontrados. La venta se confirmó a través de la resolución 135/2025 publicada en el Boletín Oficial.

ARCA rematará iPhones 15, 16, 16 Pro y 16 Pro Max el próximo 15 de enero de 2026.

El remate se realizará a través de la página oficial del Banco Ciudad. Si bien depende del modelo, algunos iPhones tendrán con un valor de base de $213.350, mientras que los Apple Watch comenzarán en $106.675.

Quiénes estén interesados y además quieran verlos personalmente podrán aprovechar la exhibición presencial que se realizará los días 5 y 6 de enero de 9 a 12 hs, en los sitios indicados por la entidad.

Cómo anotarse para participar del remate de iPhones: el paso a paso

De la subasta pueden participar personas desde cualquier parte del país. El paso a paso para ser parte del remate es muy simple:

Registrarse en el portal del Banco Ciudad, puede hacerlo cualquier persona física o jurídica, solo se debe validar la identidad. Suscribirse a la subasta específica de "celulares Apple" antes de la fecha límite, que suele estar marcada uno o dos días antes del remate. Abonar la caución previa, se debe pagar una garantía del 10% para quedar habilitado para ofertar. Ese dinero se devuelve si no se logra ganar la subasta.

Para participar de la subasta los interesados deben suscribirse en la página de Banco Ciudad y abonar una garantía

El 15 de enero, ya habilitados, los interesados deben ingresar a la página y ofertar por el producto que quieran. Finalizada la subasta, el sistema informa a los ganadores. En caso de ganar, pueden completar el pago en línea. El retiro de los productos es presencial y debe retirarlo el ganador o otra persona autorizada.