ARCA remata iPhones por menos de $250.000: cómo participar de la subasta online

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rematará más de 30 iPhones secuestrados por la Aduana a precios muy bajos. La subasta se realizará en enero del 2026 de manera online. Conocé cuándo es y cómo participar.
ARCA remata más de 30 iPhones y otros productos de Apple
El próximo 15 de enero, desde las 11 hasta las 18, se rematarán diferentes iPhones 15, 16, 16 Pro y 16 Pro Max, además de relojes Apple Watch. Todos los productos fueron secuestrados por la Aduana y serán subastados de manera online en el estado en el que fueron encontrados. La venta se confirmó a través de la resolución 135/2025 publicada en el Boletín Oficial.
El remate se realizará a través de la página oficial del Banco Ciudad. Si bien depende del modelo, algunos iPhones tendrán con un valor de base de $213.350, mientras que los Apple Watch comenzarán en $106.675.
Quiénes estén interesados y además quieran verlos personalmente podrán aprovechar la exhibición presencial que se realizará los días 5 y 6 de enero de 9 a 12 hs, en los sitios indicados por la entidad.
Cómo anotarse para participar del remate de iPhones: el paso a paso
De la subasta pueden participar personas desde cualquier parte del país. El paso a paso para ser parte del remate es muy simple:
- Registrarse en el portal del Banco Ciudad, puede hacerlo cualquier persona física o jurídica, solo se debe validar la identidad.
- Suscribirse a la subasta específica de "celulares Apple" antes de la fecha límite, que suele estar marcada uno o dos días antes del remate.
- Abonar la caución previa, se debe pagar una garantía del 10% para quedar habilitado para ofertar. Ese dinero se devuelve si no se logra ganar la subasta.
El 15 de enero, ya habilitados, los interesados deben ingresar a la página y ofertar por el producto que quieran. Finalizada la subasta, el sistema informa a los ganadores. En caso de ganar, pueden completar el pago en línea. El retiro de los productos es presencial y debe retirarlo el ganador o otra persona autorizada.