El trámite se realiza online ingresando a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la Ayuda Escolar Anual 2026. Se trata de un pago único de $85.000 por cada hijo en edad escolar.

Este beneficio está pensado para ayudar a las familias a cubrir los gastos de inicio de clases: útiles escolares, mochilas, uniformes, guardapolvos y materiales didácticos. Es un refuerzo clave que se suma a la AUH o a la asignación familiar que ya se cobra mensualmente.

La gran novedad es que, como todos los años, hay que realizar el trámite para acceder al pago. No es automático. Incluso si lo cobraste el año pasado, tenés que volver a presentar la documentación. Te explicamos todo lo que necesitás saber.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026?

El beneficio está dirigido a dos grupos principales. En primer lugar, a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En segundo lugar, a quienes cobran las Asignaciones Familiares por Hijo por estar en relación de dependencia.

Para los hijos sin discapacidad, hay condiciones de edad y escolaridad. Deben tener entre 45 días y 18 años cumplidos. Y, lo más importante, deben asistir a una institución educativa oficial (pública o privada) de nivel inicial, primario o secundario.

Para los hijos con discapacidad, no hay límite de edad. Además, no es obligatorio que asistan solo a escuelas comunes. También aplica si concurren a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos.

El trámite paso a paso: digital, obligatorio y gratuito

El proceso es 100% digital y se hace a través de "Mi ANSES". No hace falta ir a una oficina. Lo primero es tener tu Clave de la Seguridad Social activa. Si no la tenés, podés generarla desde la misma página web de ANSES.

Ingresá a Mi ANSES. Entrá a la página con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Andá a la sección "Hijos". Una vez dentro de tu cuenta, buscá el menú que dice "Hijos". Seleccioná "Presentar certificado escolar". Ahí vas a ver la opción específica para iniciar el trámite de la Ayuda Escolar 2026. Generá el formulario. El sistema te va a permitir generar un formulario individual por cada uno de tus hijos. Completalo con los datos que te pida. Imprimí el formulario. Una vez generado, tenés que imprimirlo. Necesitás un formulario por cada hijo. Si no tenés impresora, podés guardarlo en PDF y llevarlo a un locutorio o centro de copiado. Llevalo a la escuela. El formulario impreso debe ser completado y firmado por la institución educativa a la que asiste tu hijo. Generalmente lo hace la secretaría o dirección. Asegurate de que esté sellado. Digitalizalo. Una vez que tenés el formulario firmado y sellado, sacale una foto clara o escanealo. Guardalo como imagen o PDF en tu computadora o celular. Volvé a Mi ANSES. Ingresá nuevamente a la sección "Hijos > Presentar certificado escolar". Subí el archivo digital del formulario completado. El sistema lo va a procesar.

Debés generar, imprimir y llevar el formulario a la escuela para que lo firmen.

¿Qué pasa después de cargar el certificado?

Una vez que subís el archivo, ANSES se encarga de validar la información. Este proceso puede demorar algunos días. No vas a tener una confirmación instantánea. Solo tenés que asegurarte de que la carga se haya realizado con éxito.

Si todo está en orden, el beneficio queda habilitado en tu cuenta. El pago se acredita de forma automática en la próxima fecha de cobro de tu asignación habitual (AUH o Asignación Familiar). Es un pago único que se suma a tu ingreso mensual. Aunque ANSES no dio una fecha de cierre exacta en el anuncio, es recomendable hacerlo lo antes posible al inicio del ciclo lectivo.