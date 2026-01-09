Temperatura agradable en CABA y Conurbano: así estará el tiempo este viernes 9 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este 9 de enero en Buenos Aires y alrededores. Este viernes, el cielo se encontrará mayormente nublado durante todo el día y llegará la lluvia por la noche, mientras que la temperatura se encontrará agradable, entre los 19 grados de mínima y los 25 grados de máxima.

El sábado 10 habrá lluvias aisladas durante todo el día, de acuerdo al SMN, y la temperatura tendrá un leve descenso al encontrarse entre una mínima de 18 grados y una máxima de 24. Ya para el domingo 11 se disiparán las tormentas y la jornada se encontrará solo algo nublada, mientras que la temperatura se elevará al comenzar en una mínima de 17 grados y alcanzar una máxima de 30.

Clima más cálido y seco: así será el verano 2026 en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más caluroso de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

El viernes por la noche llegarías las lluvias aisladas que se mantendrán durante todo el sábado

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.