La NASA evalúa el regreso anticipado de tripulación de la EEI por un problema médico de un astronauta

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la NASA en el Centro Espacial Kennedy antes del lanzamiento de la NASA / SpaceX de una misión de tripulación comercial a la Estación Espacial Internacional en Cabo Cañaveral, Florida, EEUU

La ‍NASA está considerando la posibilidad de adelantar el regreso de su tripulación de la Estación Espacial Internacional ‍por un problema ⁠médico no especificado que afecta a uno de los astronautas, tras cancelar un paseo espacial previsto para el jueves, dijo la agencia.

Una portavoz de la NASA dijo que el astronauta con el problema médico, al que no identificó, se encontraba en condición estable en el laboratorio orbital.

"Llevar a cabo nuestras misiones de forma segura es nuestra ‌máxima prioridad y estamos evaluando activamente todas ⁠las opciones, incluida la posibilidad de ⁠terminar antes la misión de Crew-11", dijo la portavoz en un comunicado el miércoles por la noche.

En un ‍comunicado anterior, la NASA indicó que estaba "controlando un problema médico de un miembro de la ⁠tripulación que surgió el miércoles ‌por la tarde".

Los astronautas suelen vivir en rotaciones de seis a ocho meses en la EEI, con acceso a equipos médicos básicos y medicamentos para algunos tipos de emergencias.

La tripulación Crew-11, compuesta por cuatro ‌personas, incluye ‌a los astronautas estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. Han estado en la estación espacial desde su lanzamiento desde Florida ​en agosto y estaba previsto que regresaran en torno a mayo de este año.

Fincke, designado comandante de la estación, y Cardman, asignada como ingeniera de vuelo, tenían previsto realizar una caminata espacial de 6,5 horas el jueves para instalar "hardware" fuera de la estación.

El cuerpo de astronautas de la ‍NASA considera que las situaciones médicas en la EEI son secretos muy bien guardados y los astronautas rara vez reconocen o describen públicamente sus condiciones médicas.

Los paseos espaciales son misiones arduas y arriesgadas que requieren meses de ​entrenamiento, con voluminosos trajes espaciales e instrucciones cuidadosamente coordinadas mientras están atados a la EEI.

En 2024, la NASA suspendió en ​el último minuto un paseo espacial previsto porque un astronauta experimentó "molestias en el traje espacial". En 2021, ⁠el astronauta estadounidense Mark Vande Hei suspendió su paseo espacial por un nervio pinzado.

Con información de Reuters