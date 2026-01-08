China aboga por una lucha antiterrorista conjunta con Pakistán

FOTO DE ARCHIVO. El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, caminan junto a la guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

‍China está dispuesta a intensificar la cooperación con Pakistán en la lucha contra el terrorismo ‍y los delitos ⁠relacionados con las telecomunicaciones, dijo Wang Xiaohong, ministro chino de Seguridad Pública, en una reunión celebrada el miércoles en Pekín con el ministro pakistaní de Interior y Lucha contra el Narcotráfico.

Deben hacerse esfuerzos para "abordar eficazmente los diversos riesgos y desafíos, y salvaguardar conjuntamente la seguridad nacional y la estabilidad social de ‌ambos países", dijo Wang, según un comunicado ⁠difundido por su ministerio.

Los ⁠milicianos de Pakistán han atacado en repetidas ocasiones a ciudadanos chinos que trabajaban en proyectos de infraestructuras multimillonarios ‍financiados por Pekín en el país del sur de Asia. Los ataques se ⁠han convertido en una ‌importante fuente de tensión en los últimos años.

Las dos partes acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto trimestral sobre seguridad y celebrar reuniones anuales entre los ministros del Interior, según informó ‌el jueves ‌el Ministerio del Interior pakistaní en un comunicado separado.

El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, dijo que la seguridad de los ciudadanos chinos y de los proyectos financiados ​por Pekín era una prioridad absoluta, y añadió que Islamabad estaba creando una unidad especial de protección en la capital y acogía con satisfacción la ayuda china para hacer frente a la ciberdelincuencia.

Los ministros también acordaron ampliar los intercambios de formación policial, mejorar los ‍mecanismos de respuesta rápida contra el terrorismo y la delincuencia, y aumentar la cooperación en las investigaciones sobre ciberdelincuencia, incluido el uso de tecnología china, según el ministerio pakistaní.

China ha estado presionando a Pakistán ​para que refuerce las protecciones tras los repetidos ataques de milicianos contra ingenieros y trabajadores chinos que participan ​en proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín.

Con información de Reuters