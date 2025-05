Desastre en la Fórmula 1: Lando Norris se quedó con la victoria en la polémica sprint de Miami

Norris quedó a nueve puntos de Piastri en la tabla.

La largada del GP de Arabia Saudita generó polémica en la Fórmula 1 hace unas semanas, cuando Max Verstappen fue sancionado por ganar terreno al cortar la curva luego de quedarse sin pista por la presencia de Oscar Piastri. Un par de semanas después, la máxima categoría ha sido testigo de una situación similar en el inicio de la sprint del GP de Miami, que debió ser demorado por las fuertes lluvias, que provocaron el accidente de Charles Leclerc antes de la largada.

Sin el monegasco en pista, el poleman de la jornada era Andrea Kimi Antonelli, quien salía delante de Piastri, el piloto de McLaren que no le permitió doblar en la primera curva al dejarlo sin pista en la largada. A diferencia de la fecha pasada, Antonelli no llegó a tener ventaja por el incidente, sino que cayó al cuarto lugar detrás de Verstappen, mientras que adelante quedaron los dos McLaren con los neumáticos intermedios y la FIA anunció que no iba a haber investigación para el australiano.

De hecho, la carrera se mantuvo bastante monótona hasta que el trazado comenzó a secarse, lo que produjo el ingreso a boxes de los pilotos para ponerse neumáticos de piso seco. A esto le siguió una seguidilla de accidentes, como el de Carlos Sainz, que rompió el neumático trasero izquierdo tras un mal cálculo en una curva y el protagonizado por Verstappen, que salió de boxes y chocó a Antonelli debido a que el equipo le dio vía libre erróneamente cuando el italiano ingresaba a hacer su cambio de compuestos.

Como consecuencia, el tetracampeón del mundo recibió una exagerada penalización de diez segundos, cuando lo más común en este tipo de situaciones es una sanción de cinco segundos y una multa al equipo. Instantes después, Piastri pasó por boxes y Lando Norris quedó primero momentáneamente, con el riesgo de perder su asiento en la siguiente vuelta cuando cambie los neumáticos, lo que hacía que solo un Safety Car pudiese salvarlo.

El deseo del piloto británico se cumplió, puesto que Liam Lawson chocó a Fernando Alonso y los comisarios instauraron las banderas amarillas con un Safety Car, cuando lo más acertado era poner bandera roja. El hecho de tener la grúa retirando el AMR25 mientras los coches seguían girando no solo representó un riesgo para los pilotos, sino que también generó un cierre anticlimático a la sprint en el Autódromo Internacional de Miami.

De hecho, la sprint se terminó bajo el Safety Car y Lando Norris logró mantener el primer lugar y ganó la carrera con un tiempo de 36:37.647, mientras que Oscar Piastri (+0.672) y Lewis Hamilton (+1.073) cerraron el podio. Por su parte, Verstappen fue el cuarto en cruzar la línea de meta, pero la sanción y las banderas amarillas le impidieron hacer diferencia, por lo que cayó al decimoséptimo lugar fuera de los puntos.

Hamilton ha estado en los podios de las dos sprints.

Tsunoda podría sumar por sanción

El postcarrera de la sprint de Miami todavía dará que hablar, ya que Liam Lawson no recibió penalización por el incidente con Fernando Alonso. Puesto que el neozelandés fue el séptimo en cruzar la línea de meta, una sanción lo sacaría de los puntos y le permitiría subir a Yuki Tsunoda, quien largó del último lugar y terminó noveno, a una posición de sumar un punto.