"Creando personajes con alma": Magdalena Huberman, entre el teatro, el cine y la música.

Magdalena Huberman es una artista multifacética que, desde pequeña, estuvo inmersa en el mundo del teatro y el cine, influenciada por una familia de terapeutas con una profunda conexión con el arte. Desde sus primeros pasos a los dos años en un escenario, su vida estuvo marcada por la actuación, un medio que considera esencial para su supervivencia emocional.

Hoy, en 2025, Magdalena se encuentra en plena expansión de su carrera, con proyectos como la obra Lyra, que estrenará el 11 de abril en el Teatro Border, una adaptación de Rey Lear escrita por Patricia Suárez. Además, protagonizó el cortometraje Juguete de Placer, que se presentará en festivales internacionales, y está a punto de iniciar el rodaje de su primer protagónico en un largometraje independiente titulado Mar Rojo.

¿Cómo fue el desafío de interpretar a una esposa religiosa judía en Mar Rojo y qué descubrimientos hiciste durante el proceso?

- Fue un hermoso desafío. Primero por las implicancias del personaje. Tali es alguien que tiene un mundo interno muy grande y tenía que estar ahí, latente y vivo todo el tiempo. Por otro lado, tuve que adentrarme en un mundo nuevo para mí. Conocer costumbres, pensamientos, cuestiones de la fe y demás. Hasta tomé clases de hebreo. El descubrimiento más lindo fue poder conectarme con la historia de mi papá y su familia. A través de esa religiosidad entendí cosas mías que venían de generaciones pasadas.

Tu formación artística comenzó desde muy pequeña, ¿cómo creés que influye esa base en tu trabajo actual como actriz y cantante?

- Es todo. Crecer formándome para mi es esencial a la hora de trabajar o hacer un casting. Conocerse, conocer tu herramienta, saber cuáles son tus fuertes y dónde están tus debilidades. Todo eso, me da libertad de seguir explorando y nunca dejar de jugar con los personajes.

En 2025 estrenarás la obra Lyra en Teatro Border. ¿Qué nos podés adelantar sobre esta versión de Rey Lear y tu personaje en la historia?

- Va a ser una hermosa obra. Es una adaptación de Rey Lear que aquí es una reina y la actriz Roma Pinto es bestial. La dirección de Roberto Lachivita es hermosa. La verdad que todo el equipo es increíble. Mi personaje en particular es el “malo” pero para mi es justiciera y obra en pos de lo que se merece. Es una incomprendida en un punto, me gusta mucho porque tiene muchas capaz la verdad. Me encantaría que vengan, vamos a estar en abril y mayo los viernes 20hs en Teatro Border.

Magdalena Huberman tiene grandes proyectos para este 2025 como la obra Lyra y su protagónico en Mar Rojo.

Sos actriz, cantante y pianista, además de haber trabajado como modelo. ¿Cómo combinás estas disciplinas en tu carrera y cuál sentís que te representa más?

- Siempre digo que antes que persona, soy actriz. Yo soy actriz desde que tengo uso de razón y todo, mal o bien, lo que he hecho en mi vida fue dirigido hacia eso. Diría que soy una actriz que canta y que modela. Así me defino. Son destrezas, o conocimientos que me hacen poder ofrecer más a mi trabajo actoral. Tengo el mismo objetivo con los idiomas, los instrumentos musicales y el deporte. Busco estar siempre lista para poder crear personajes completos.

Después de protagonizar el cortometraje Juguete de Placer y Mar Rojo, ¿cómo te sentís con este crecimiento en el cine y qué tipo de historias te gustaría contar en el futuro?

- Estoy muy feliz. Son sueños que están en mí desde muy chica. Hoy estoy en un momento de mi vida que quiero hacer. Estoy abierta a todo tipo de propuesta actoral, pero lo que más disfruto es convertirme en personajes que sus historias inviten a la reflexión, compartan el goce y a su vez el entendimiento de otras realidades.