Se trata del Boeing 737 Fireliner que tiene la capacidad de transportar 15.000 litros de agua o retardante.

La provincia de Chubut vive una situación crítica por los incendios que arrasaron con más de dos mil hectáreas de bosque y vegetación. Según informaron las autoridades, los tres focos principales -Lago Engaño, Cholila y El Turbio– se encuentran controlados, mientras que El Hoyo y Los Alerces permanecen activos. Desde Santiago del Estero enviaron unos de los aviones hidrantes más grandes de la Argentina para sumarse a combatir las llamas.

Se trata del Boeing 737 Fireliner que tiene la capacidad de transportar 15.000 litros de agua o retardante. La aeronave se integrará a un operativo aéreo (junto a otros cinco aviones hidratantes y un helicóptero) terrestre desplegado de manera coordinada entre organismos nacionales, provinciales y municipales. Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo aseguraron que todavía la situación "no está controlada".

El arribo del Boeing 737 Fireliner a la Patagonia se dará tras la situación de emergencia que obligó al gobierno de Ignacio Torres a redoblar los esfuerzos en la cordillera chubutense, donde aún se mantienen dos focos activos: uno en el Parque Nacional Los Alerces y otro en El Hoyo, este último con especial complejidad debido a su cercanía a zonas pobladas.

"Se trata de una aeronave única: solo existen tres en todo el mundo, una operando en Canadá, otra en Australia y esta, que por primera vez va a actuar en Chubut", comunicó Torres a través de su cuenta X (ex Twitter).

Cómo es el Boeing 737 Fireliner enviado por Santiago del Estero

La unidad arribó a la provincia de Santiago del Estero en diciembre de 2023. Se trata de uno de los pocos aviones que hay de esta capacidad en toda Sudamérica.

La aeronave cuenta con dos tanques internos para almacenar 15.000 litros de agua, uno adelante y otro atrás que, al llegar al lugar de operación, despliegan compuertas ubicadas en la parte inferior del fuselaje y permiten la descarga del líquido de extinción de incendios de manera eficiente y precisa.

El avión fabricado por Coulson Aviation es versátil con capacidades múltiples, compuesto por 66 asientos para brigadistas y otros 4 a los que se les puede realizar una configuración sanitaria que los transforma en camas, en casos eventuales que haya que trasladar enfermos.

La flota provincial santiagueña incluye además un Airtractor 802 como apoyo para siniestros de menor magnitud, junto a bombas, herramientas y personal capacitado bajo estándares nacionales e internacionales.

Un incendio intencional: el inicio de las llamas

Este miércoles las autoridades también anunciaron una recompensa de $ 50 millones para quienes aporten información fehaciente que permita identificar a los responsables del inicio del incendio. Según informó Torres, la Fiscalía determinó que al menos dos de los focos -El Hoyo y Cholila– fueron provocados de manera intencional, con uso de material acelerante, y la investigación judicial está a cargo de Carlos Díaz Mayer.

Las llamas ya arrasaron con viviendas, flora autóctona y animales. Los habitantes de la región relataron que muchos debieron abandonar sus hogares y trasladarse a zonas seguras, dejando atrás sus pertenencias ante el avance del fuego

A esto se suman las condiciones climáticas que no son para nada favorables teniendo en cuenta el contexto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé en el pronóstico de los próximos días la llegada de lluvias. Hoy, la región de Puerto Patriada y Epuyén se enfrenta a temperaturas elevadas y a una sequía prolongada.