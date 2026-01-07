Más de 3000 evacuados y un fuego que no cesa: así continúa el incendio en Chubut

El 2026 inició con importantes incendios forestales en la provincia de Chubut. Actualmente, hay dos focos activos que preocupan tanto a las autoridades como a los vecinos. Bomberos y brigadistas se encuentran trabajando con intensidad en Puerto Patriada y en Epuyén.

En ambos lugares, ya se evacuó a más 3000 personas y hay un dato aún alarmante: hasta el momento se han visto afectadas 2 mil hectáreas de bosque y vegetación.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo aseguraron que todavía la situación "no está controlada".

"La capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos”, dijo Sofía Carella, presidenta de dicho organismo, según reportó Infobae.

Las llamas ya arrasaron con viviendas, flora autóctona y animales. Los habitantes de la región relataron que muchos debieron abandonar sus hogares y trasladarse a zonas seguras, dejando atrás sus pertenencias ante el avance del fuego

A esto se suman las condiciones climáticas que no son para nada favorables teniendo en cuenta el contexto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé en el pronóstico de los próximos días la llegada de lluvias. Hoy, la región de Puerto Patriada y Epuyén se enfrenta a temperaturas elevadas y a una sequía prolongada.

Incendios en Chubut: las autoridades confirmaron que fue intencional

De acuerdo a lo que declaró el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el origen de los incendios en la provincia es intencional. Su afirmación se da a partir de los resultados de una serie de investigaciones que se están llevando a cabo en las zonas afectadas.

Las autoridades encontraron material explosivo en un área recóndita de Epuyén, algo que confirma que efectivamente el fuego se originó a raíz del accionar humano. Además, antes del incendio, se registró una llamada a la Brigada Provicial en el que un individuo amenazaba con la posibilidad de prender fuego el lugar.