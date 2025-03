Paradise Lost regresa a Argentina con la gira "The Devil Embraced Latin America 2025": fecha, entradas y cómo conseguirlas

Paradise Lost vuelve a la Argentina.

Paradise Lost, la legendaria banda británica de metal gótico, ha anunciado su regreso a Argentina como parte de su gira "The Devil Embraced Latin America 2025". El esperado concierto tendrá lugar el jueves 8 de mayo en el icónico recinto "El Teatrito", ubicado en el corazón de Buenos Aires, en la calle Sarmiento 1752.

Los fanáticos argentinos tendrán la oportunidad de presenciar un espectáculo inolvidable, donde la banda repasará sus grandes clásicos, como "Gothic", "As I Die" y "The Last Time", así como también presentará material de su más reciente producción. La noche promete ser una experiencia completa, que abarcará la evolución musical de Paradise Lost a lo largo de su extensa trayectoria.

Un legado que marcó un género

Paradise Lost, formada en 1988 en Halifax, Inglaterra, es considerada una de las bandas pioneras del metal gótico. Desde sus inicios, la agrupación se destacó por su habilidad para fusionar la pesadez del doom metal con la atmósfera melancólica del gothic rock, creando un sonido único y distintivo.

Su álbum debut, Lost Paradise (1990), sentó las bases de su sonido oscuro y pesado, pero fue con Gothic (1991) que la banda definió el género. Este álbum, con canciones emblemáticas como Gothic y Shattered, estableció un nuevo estándar para la música metal, combinando riffs poderosos con melodías melancólicas y letras introspectivas.

A lo largo de su carrera, Paradise Lost ha demostrado una constante evolución musical, experimentando con diversos estilos y elementos. Desde el doom metal de sus inicios hasta el rock gótico y el metal industrial de sus trabajos más recientes, la banda ha sabido reinventarse y mantenerse relevante en la escena musical.

Álbumes como Draconian Times (1995) y One Second (1997) mostraron una faceta más melódica y accesible de la banda, mientras que Host (1999) y Believe in Nothing (2001) exploraron influencias electrónicas e industriales.

Una noche imperdible para los amantes del metal gótico: cómo conseguir las entradas

Con una trayectoria de más de tres décadas, Paradise Lost se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del metal gótico. Su regreso a Argentina es una oportunidad única para presenciar la potencia y la emotividad de su música en vivo.

La banda invitada para abrir la noche será Spiritual Rebel, una agrupación local que promete calentar el ambiente con su energía y talento. Las entradas para el concierto del próximo jueves 8 de mayo en El Teatrito (Sarmiento 1752, CABA) ya están a la venta a través del sistema Passline