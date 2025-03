Entradas Avenged Sevenfold en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca en el Movistar Arena

La banda californiana, referente del metal contemporáneo, se presentará el 25 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Avenged Sevenfold confirmó su regreso a Argentina en el marco de su gira sudamericana "Life is But a Dream". La banda californiana, una de las más icónicas del metal contemporáneo, volverá a Buenos Aires después de más de once años. El show está programado para el jueves 25 de septiembre en el Movistar Arena y promete ser un evento inolvidable para los fanáticos. La preventa de entradas comenzará el martes 18 de marzo a las 16 a través de la web oficial del estadio.

Cuándo y dónde se presentará Avenged Sevenfold en Argentina

El grupo liderado por M. Shadows se presentará el 25 de septiembre en el Movistar Arena, ubicado en el barrio de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Este recinto es reconocido por su excelente acústica y capacidad para albergar a miles de espectadores. Con esta presentación, Avenged Sevenfold regresa a la escena argentina tras su última visita en 2013, cuando llenó el estadio Malvinas Argentinas con un show cargado de energía.

En esta gira, la banda también visitará otros países de Sudamérica, como Chile, Brasil y Colombia, además de ofrecer conciertos en México y Puerto Rico. En algunas de estas fechas contará con la participación de bandas invitadas como A Day to Remember, Mr. Bungle y Poppy, aunque aún no se ha confirmado si alguno de estos artistas acompañará a la banda en Argentina.

Precios y dónde comprar las entradas

Las entradas para el recital de Avenged Sevenfold en Argentina se venderán exclusivamente a través de la página oficial del Movistar Arena. Los valores rondan desde los 90 mil pesos en adelante, dependiendo de la ubicación dentro del recinto. Se recomienda a los fanáticos estar atentos a los canales oficiales para conocer todos los detalles y asegurar su lugar en este concierto.

La historia de Avenged Sevenfold y su impacto en el metal moderno

Formada en 1999 en California, Avenged Sevenfold se consolidó como una de las bandas más importantes del metal contemporáneo. Con más de 12 millones de discos vendidos en todo el mundo, la agrupación ha encabezado festivales de renombre como el Download Festival en Reino Unido, Rock am Ring en Alemania y Rock in Rio en Brasil.

Con una puesta en escena impactante y un repertorio que incluirá tanto clásicos como nuevas canciones, el show promete ser un evento imperdible para los fanáticos.

Su discografía incluye álbumes icónicos como City of Evil (2005), Nightmare (2010) y Hail to the King (2013), este último alcanzando el puesto número uno en el ranking Billboard Top 200. La banda, compuesta actualmente por M. Shadows (voz), Synyster Gates (guitarra), Zacky Vengeance (guitarra), Johnny Christ (bajo) y Brooks Wackerman (batería), ha logrado un impacto significativo en la escena musical con su fusión de heavy metal, hard rock y elementos progresivos.

El show en Buenos Aires promete repasar los grandes éxitos de la banda, además de incluir temas de su último disco Life is But a Dream, lanzado en 2023. Con una puesta en escena imponente y una energía arrolladora, la presentación en el Movistar Arena se perfila como una de las más esperadas del año para los amantes del metal.

La expectativa por la vuelta de Avenged Sevenfold a la Argentina es alta, y la demanda de entradas podría ser considerable. Se recomienda a los seguidores estar atentos a la venta para no perder la oportunidad de presenciar este evento histórico.