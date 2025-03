Chau zapatillas blancas y negras: las zapatillas de colores en tendencia para este invierno 2025.

Las zapatillas blancas y negras, un clásico desde hace años, ya pasaron de moda. Este invierno 2025, las zapatillas coloridas van a ser tendencia. Desde hace varios meses, las mujeres europeas están usando zapatillas de colores para darle vida a sus outfits. A pesar de que el calzado en colores neutros es una zona segura para las más clásicas, ya que se puede combinar con todo, las de colores van a ser furor esta temporada.

En redes sociales como Pinterest, Instagram y Twitter, se viralizaron diferentes looks con zapatillas de colores. Principalmente, se trata de las Adidas Samba y las Puma Suede, dos modelos que fueron populares en los años 80 y 90, conocidos por su diseño minimalista y su versatilidad. Al día de hoy, se pusieron de moda en sus versiones más coloridas, mezclando lo clásico con lo contemporáneo para formar looks eclécticos y alegres.

Las Adidas Samba son un modelo originalmente diseñado para el fútbol, y actualmente, está disponible en tonos como rojo, verde, azul, rosa, amarillo, entre muchos otros. La versión moderna conserva las características clásicas como la puntera de goma y las tiras de cuero. Con respecto a las Puma Suede, este modelo también venía originalmente en blanco, gris y negro, pero ahora están surgiendo en tonos como amarillo, violeta, rosa, naranja, entre otros.

Se pueden combinar con prendas neutras, como un jean y una remera, camiseta o sweater beige, blanco, negro, gris o marrón, para darle un toque de color único y levantar el look. Si sos más arriesgada, podés combinarla con prendas de colores, o bien con prendas de estampados como animal print, algo que se está viendo mucho. Quedan bien con jeans, vestidos, polleras y shorts, e incluso algunas las usan con ropa de vestir formal, para darle un aire más descontracturado al outfit.

Cómo combinar las zapatillas de colores en tendencia para este 2025

Moda invierno 2025: zapatillas de colores.

Moda invierno 2025: vuelve un accesorio de los '80 que va a ser furor esta temporada

Un accesorio que fue furor en la década del '80 va a volver este invierno 2025. Como siempre ocurre en el mundo de la moda, las tendencias se vuelven cíclicas y aquellas cosas que pensamos que nunca más iban a volver a usarse, vuelven a ponerse de moda de un día para el otro. Esta vez, se trata de uno que había vuelto a ponerse de moda años atrás y que quizás tengas en tu placard.

Este accesorio son las polainas, conocidas como "leg warmers" (calentadoras de piernas) en inglés. Se volvieron virales en las redes sociales de moda como Pinterest y se espera que sean furor esta temporada invernal. Pueden venir en varios colores y tipos de tela, aunque es ideal que sean de lana, para que sean más abrigadas.

Durante el otoño y el invierno, las polainas se usan arriba de medias can can, ya sea que las uses con vestidos, shorts o polleras. Además, las podés combinar con zapatos como mocasines, borcegos o bien zapatillas. Es ideal que tengas un par en color negro y otro en gris, blanco, beige o marrón, para que combinen con todo, aunque también podés optar por polainas de colores para darle un toque único a tus looks.