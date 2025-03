El clásico calzado que vuelve a estar de moda en el otoño-invierno 2025: comodidad y elegancia

Un clásico del calzado vuelve a la moda 2025.

La moda está basada en los usos y costumbres de las sociedades y, por ende, está en constante cambio y evolución. A pesar de que muchas veces hay estilo que son propios de una época y luego ya no regresan, sí existen algunas prendas de vestir clásicas que vuelven a estar en un pedestal en algún momento.

De ese modo, se conoció qué artículo de calzado regresará a la vida de occidente en la temporada otoño-invierno del 2025 que acaba de comenzar: los clásicos e infalibles mocasines. Se trata de un diseño que llegó al mercado en la década de 1930, cuando se le puso ese nombre a los zapatos que no tenían cordones, lo que le aportaba una innovadora practicidad para el momento.

Los mocasines en los últimos años estuvieron asociados a los looks más formales, casi exclusivamente relacionados al ámbito laboral protocolar; en el 2025, serán un pilar fundamental para los outfits de calle. Se trata de una opción ideal para combinar tanto con jeans rectos como con pantalones sastreros e incluso polleras cortas en colores neutros con medias: una manera fácil y, sobre todo, cómoda de aportar elegancia a los looks causales y urbanos.

Otro tipo de calzado que estará a la moda en 2025 son las plataformas, las grandes aliadas de aquellas personas que tienen baja estatura y desean disimularlo: se trata de una manera cómoda de estilizar la figura a la percepción de los demás. Son un clásico de los últimos años que parece haber llegado para quedarse.

Borravino, el nuevo color de moda: cómo usarlo en tus looks

1. Tapados y abrigos

Un tapado en borravino es ideal para los días fríos. Combinalo con tonos neutros como beige, gris claro o blanco para un look sofisticado y moderno.

2. Blazers y trajes

Para un outfit de oficina o una ocasión especial, un traje en borravino es una apuesta segura. Los conjuntos monocromáticos en este tono proyectan seguridad y buen gusto.

3. Suéteres y cardigans

Si preferís un estilo más casual, un suéter o cardigan en borravino es perfecto. Combinálo con jeans o pantalones de sastrería para un equilibrio entre lo clásico y lo moderno.

Calzado.

4. Vestidos y faldas

En el guardarropa femenino, el borravino se luce en vestidos midi, faldas plisadas o de cuero. Son ideales para darle un aire refinado a cualquier conjunto.

Prendas clásicas y elegantes para este otoño 2025

1. Gabardina beige

Las gabardinas son un clásico que no pasan de moda nunca. Son también conocidos como piloto de lluvia, ya que suelen ser prendas ligeras, ideales para esos días de humedad o lluvia.

2. Tapado de pana oversize

Los tapados de pana son un must de esta temporada otoñal. Son muy abrigados y en general llegan hasta la altura de la pantorrilla o hasta los tobillos. Un buen tapado levanta cualquier look. Si no tenés ninguno, se aconseja que vayas a lo seguro: uno negro o beige. El negro nunca falla, pero los tonos tierra y beige también son un clásico que estará muy presente esta temporada.

3. Pantalón sastrero con mocasines negros

Los pantalones sastreros nunca pasan de moda. Son muy livianos, perfectos para media estación, y combinables con cualquier prenda que se te ocurra. De igual manera, los mocasines son un clásico que no pasan de moda y que estuvieron muy presentes estos últimos años.