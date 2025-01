Las inesperadas zapatillas que marcan la tendencia de moda para este 2025

Las zapatillas de color para 2025 se imponen con fuerza, no solo como una necesidad de comodidad, sino como una declaración de estilo.

Para este 2025, un giro colorido está marcando la pauta de las tendencias. Lo que antes era solo un complemento deportivo, ahora ocupa el centro de todos los looks. Las zapatillas de colores son las grandes protagonistas en las pasarelas y en el street style europeo, y parece que el estilo que triunfa en el viejo continente también va a ser un éxito rotundo en Argentina.

La explosión del color: zapatillas vibrantes para todos los gustos

El 2025 llega con una propuesta clara: las zapatillas de color son el detalle que no puede faltar. No importa qué tono elijas, lo importante es darle un toque de color a tus pies. El concepto de "menos es más" se queda atrás y, si bien hay quienes prefieren los tonos neutros, lo cierto es que el mundo de la moda hoy abraza la diversidad cromática.

Desde el celeste suave hasta el verde más intenso, las fashionistas europeas demostraron cómo las zapatillas pueden ser el eje central de un outfit. En lugar de seguir la tendencia de los tonos más discretos, este año la clave está en arriesgarse y sumar colores vibrantes, incluso en combinaciones inesperadas. Así que, si pensás que un par de zapatillas rojas o rosas no van con tu estilo, es hora de repensarlo.

¿Cómo combinarlas?: las claves del street style europeo

Una de las grandes virtudes de las zapatillas de colores es la versatilidad que ofrecen. Las influencers y expertas en moda del street style europeo ya dejaron claro que las opciones son casi infinitas.

Por ejemplo, un look minimalista con colores neutros como el blanco, puede transformar una simple minifalda a tablas y un buzo en blanco, al agregarle unas zapatillas en un celeste suave. Este detalle colorido se convierte en el foco de atención, haciendo que el conjunto sea fresco, juvenil y, sobre todo, moderno.

Ya sea en looks minimalistas, combinaciones arriesgadas o mezclas de estampados, lo importante es animarse a jugar con los colores y las formas.

Otra propuesta interesante es el “composé” de colores. La idea es coordinar las zapatillas con otros accesorios, como el bolso y el gorro, creando una armonía entre los tonos. Imaginá un conjunto con zapatillas verdes, una gorra del mismo color y un bolso amarillo butter. Una combinación arriesgada, pero que aporta dinamismo y originalidad al look.

Las zapatillas también se adaptan a estilos más arriesgados. En Europa, las fashionistas no dudan en combinar colores vivos con estampados llamativos. Un ejemplo claro son las zapatillas que repiten uno de los tonos de una estampa en la prenda superior o inferior. Si tenés una maxifalda con estampado de flores o rayas, podés lograr una armonía perfecta si elegís unas zapatillas que retomen uno de esos colores.

Para quienes buscan algo más ecléctico, el mix de estilos es una opción ganadora. Imaginá un look romántico con una falda bordada, una remera estampada para darle un toque rocker y, para completar, unas zapatillas deportivas. Este estilo urbano, con influencias de varias subculturas, es ideal para las que se sienten cómodas con una propuesta más arriesgada y moderna.

Otra tendencia que veremos mucho este año es la mezcla de colores fuertes. Dos tonos que combinan a la perfección son el verde y el rosa. Una propuesta urbana que juega con la energía de ambos colores y que queda ideal con el celeste del denim.

De todas formas, no todo tiene que ser color vibrante. Si preferís algo más sutil, las zapatillas en tonos neutros y pastel también son una opción que no pasa desapercibida. Una combinación perfecta para aquellas que aman las prendas con estampado, como una minifalda de leopardo, es equilibrar el look con zapatillas en colores suaves, como el blanco, gris o beige. Así, las zapatillas actúan como un detalle discreto que completa el outfit sin robarle protagonismo al resto del conjunto.