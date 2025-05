El gobierno de Tierra del Fuego anunció que judicializará la eliminación de aranceles

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, anunció que la provincia iniciará acciones judiciales ante la eliminación de aranceles de importación que llevará a cabo el gobierno de Javier Milei, Advirtió el impacto de la medida sobre la producción local que provocarán pérdida de empleo y crecimiento productivo. Señaló que la judicialización la habilitó el propio presidente, cuando reconoció que Tierra del Fuego tiene “derechos adquiridos”

“Es una medida del gobierno nacional, que se la pidió el FMI y algunos votaron a favor del Fondo. A muchos porteños que hoy están de campaña en la ciudad de Buenos Aires esto les encanta y les viene bien, porque creen que van a comprar celulares más baratos”, apuntó el gobernador en FM Origen. En este sentido, sostuvo que algo similar vivieron en el gobierno de Mauricio Macri con “es el mismo argumento, pero con una escalada mayor, porque en el gobierno está gente que no conoce el interior del país, no sólo la provincia de Tierra del Fuego”.

El gobierno de Tierra del Fuego irá a la justicia por la baja de aranceles

En tanto, el mandatario fueguino detalló que está en diálogo “con todas las organizaciones gremiales de la provincia, con los empresarios, con los intendentes y con algunos legisladores que están preocupados”, y ya puso en marcha las acciones judiciales. “Estamos hablando con un estudio jurídico muy importante de Buenos Aires, para empezar a trabajar en una medida judicial. El camino me lo indicó el presidente cuando dijo que tenemos derechos adquiridos. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, porque la industria la tenemos que defender. Si hay que ir por el camino judicial, vamos a ir por el camino judicial y eso ya lo estamos trabajando”, confirmó.

“La situación amerita que estemos todos juntos, más allá de las diferencias. Incluso con La Libertad Avanza tenemos que estar juntos en esto. Los intendentes, nosotros y todos los que estuvimos en un mismo espacio, tenemos que estar juntos y defender a Tierra del Fuego. Tenemos claro que la defensa es hacia los fueguinos, hacia nosotros mismos. No puede haber intereses personales o particulares y yo estoy convencido de que entendemos que el enemigo no está entre nosotros sino que está afuera”, enfatizó.

Baja de aranceles como parte de la campaña electoral

Según Melella este anuncio “es un tiro muy fuerte a la provincia” pero afirmó que ‘tiene que ver mucho con una campaña electoral de ellos y no dejan de mirar a Buenos Aires, porque lo que les interesa es el centro del país y nada más”, sostuvo. “Algunos aplauden, otros se defienden como pueden, porque son parte y no hacen absolutamente nada para cambiar la historia. Es un problema serio, que nos afecta a todos, no solamente a los empleados de fábrica”, planteó.

“Hay gente que no lo ve, hoy me decían algunos de una cámara muy importante que van a esperar la letra chica. Cuando salga la letra chica ya es un hecho consumado. Hay que moverse hoy rápidamente. Yo tuve una charla con la CGT de Río Grande y Ushuaia, ellos están acompañando; tuve una charla con los dos secretarios generales de la UOM, tanto Oscar Martínez como ‘el Colo’ Tapia; con los intendentes también, porque esto no afecta solamente a Río Grande sino a toda la provincia”, subrayó.