El inesperado video que compartió Yuyito González: "Adorar"

El sugerente posteo de Yuyito González.

Luego de varias semanas en las cuales la relación entre la conductora Amalia "Yuyito" González y el presidente Javier Milei estuvo en el ojo de la tormenta mediática luego de los rumores de crisis de pareja, la ex vedette hizo un sugerente posteo en sus redes sociales que podría interpretarse como un mensaje hacia el mandatario.

En una publicación de Instagram la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) publicó un video sobre un casamiento y las repercusiones sobre una posible indirecta hacia su pareja no se hicieron esperar.

"Adorar a Dios el día de tu boda”, decía el texto que acompaña el reel de un minuto de duración. Cabe señalar que Yuyito González es muy religiosa y suele compartir en sus redes sociales mensajes relacionados a la fe.

"Con Milei estamos cada día más enamorados. Nos amamos, nos vamos conociendo más como toda pareja. Me cambia la cara porque estoy enamorada", destacó hace unos días la conductora respecto de su relación con Javier Milei.

El posteo de Yuyito González sobre el casamiento.

Fátima Florez destrozó a Yuyito González: "Fue a buscar roña"

La ex pareja del presidente Javier Milei, la imitadora Fátima Florez y la actual novia del mandatario, la conductora y ex vedette Amalia "Yuyito" González tuvieron un 2024 caliente y lejos de calmarse las aguas en este 2025 parece que la disputa mediática se profundiza aún mas.

Mientras protagoniza su nueva obra en Carlos Paz, junto a Marcelo Polino, la humorista hizo referencia a la actual "primera dama" y no se guardó nada, tuvo declaraciones muy duras y lanzó fuertes acusaciones.

En una nota con el programa A la Tarde (América TV), le consultaron por su relación con Yuyito González, a lo que Fátima Florez respondió: "Nosotras no tenemos relación, no nos conocemos y nunca trabajamos juntas. La conocí cuando pasó el famoso episodio del toqueteo de las partes, del beboteo".

Luego de recordar el encuentro entre Yuyito y Javier Milei en Empezar el Dia (Ciudad Magazine) cuando aún era su pareja, subió el todo de las declaraciones. "En ese momento lo vi como algo inofensivo, soy muy naif y nunca se me ocurriría hacer eso. ¿Sabés por qué me quieren tanto las mujeres? Porque no me ven como una roba maridos o una toquetona, me ven como una aliada, una compañera", disparó.

Eso no quedó así, sino que lanzó un fuerte ninguneo hacia la ex de Guillermo Coppola: "Yo creo que recién ahora la gente registra a Yuyito, no la veían. No le conozco el pedigree. Mirando para atrás, me encantó haber estado enamorada pero también siento que un poco te vampirizan, te chupan la energía. No por la culpa del otro, sino porque yo lo doy todo. Son momentos".

"No no conozco su curriculum. Sé que una vez en el 2023 cuando estábamos con Javier y ella había tenido esa entrevista, ella fue a buscar roña a Showmatch, donde yo estaba trabajando, y vino a interceptarme. Se me tiró encima a asustarme y amedrentarme. Está registrado por las cámaras. Fue a colgarse, buscar roña y cinco minutos de fama. Días antes había toqueteado a mi novio", concluyó Fátima Flórez respecto de Yuyito González.