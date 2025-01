El picante comentario que Fátima Florez le dedicó a Yuyito González: "A llorar"

El palito de Fátima Flórez a Yuyito González.

La humorista, imitadora y actriz Fátima Flórez y la conductora y ex vedette Amalia "Yuyito" González tuvieron varios intercambios mediáticos a lo largo del año pasado y este arranque del 2025 lejos de traer paz, trajo nuevos focos de conflicto.

Es así cómo la ex del presidente Javier Milei, que se encuentra protagonizando una obra en Carlos Paz, le tiró un palito a la actual novia del mandatario, pero lo hizo de una forma particular.

En Intrusos (América TV) le hicieron una nota a Fátima Flórez por su espectáculo "100% Fátima" y allí le consultaron por la imitación que hace de Graciela Alfano, a quién en hace no mucho señalaron cómo una tercera en discordia en la relación entre el presidente y Yuyito González.

Rápidamente, la humorista se puso en personaje y contestó imitando a la vedette: "No lo llamé al presidente, ni lo volvería a llamar. Me gusta, así que Yuyito, a llorar al campito".

Esta referencia a la pareja actual de Javier Milei no pasó desapercibida. La conductora del programa especializado en farándula, Marcela Tauro, agregó: “Redobló la apuesta. Se ve que tiene un buen recuerdo del presidente, porque la odia mucho a Amalia”.

Yuyito González habló sobre su futuro con Javier Milei: "Lo veré"

La ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, habló sobre su relación con el presidente Javier Milei y reveló detalles sobre lo que piensa el mandatario de sus publicaciones en las redes sociales. Cabe recordar que la "primera dama" estuvo en el centro del ojo mediático luego de algunos videos que subió a Instagram posando en bikini lo cual fue muy criticado desde algunos sectores ya que no estaba "respetando" su lugar como pareja del jefe de Estado.

En una nota con el programa Mañanísma (El Trece), fue consultada por las reacciones de Javier Milei ante sus posteos en las redes. Ante esto, la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) respondió que no pide permiso a la hora de desarrollar su vida laboral.

"No le tuve que pedir permiso al presidente de la Nación porque trabajo hace cuatro décadas de esto, no estoy en un rol de primera dama con protocolos", aclaró Yuyito González.

"Tengo mi marca y mi presencia artística, es mi trabajo. Y si bien hay cosas que las comparto con él y le pregunto su parecer, poner en una conversación si tengo que hacer una publicidad de trajes de baño o no, me parece un montón", agregó la ex de Guillermo Coppola.

Por último, Yuyito González contó cual es la reacción de Javier Milei ante estos posteos: "Yo lo hice y él le puso like y un fueguito en las historias. No estamos pidiendo permiso. Si el día de mañana aparece otra propuesta para mi rol en esta relación, de decir 'vamos a hacer un cambio', lo veré. Hoy soy libre".