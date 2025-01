Susana Roccasalvo dijo lo que muchos piensan de Yuyito González: "Nada"

La revelación sobre la relación entre Yuyito González y Javier Milei.

La ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González vive un presente muy particular ya que desde muchos lugares ponen en duda su relación con el presidente Javier Milei y desde la pareja dan señales contradictorias.

En ese contexto una histórica periodista de espectáculos se refirió al vínculo entre Yuyito y el mandatario y sostuvo que ella no es la "primera dama". Además reveló algunos detalles sobre la situación de la ex de Guillermo Coppola y sobre el reto que recibió del entorno del jefe de Estado.

La conductora de Implacables (El Nueve) Susana Roccasalvo, se refirió en su programa al presente de su par y sorprendió a todos: "Nada de primera dama, es la novia del presidente".

"A veces, eso es mejor que primera dama. Los hombres las tratan mejor a las novias que a la propia mujer. Yo la vi en vivo llegando al teatro, espectacular, esa altura, está impoluta", aclaró en referencia a la relación entre Javier Milei y Yuyito González.

Sin embargo, en el programa conducido por Susana Roccasalvo no negaron la crisis de pareja, pero si sostuvieron que es algo que "superaron". "Parece que pasó la tormenta. En este caso trasciende, no es lo mismo que se pelee la señora que vive en la esquina que el presidente", afirmaron.

Y en ciclo especializado en la farándula agregaron: "A ella le pidieron que baje el perfil, la retaron un poco de parte de quienes manejan la prensa del presidente. Le pidieron bajar un poco los cambios, más que nada en la apertura (del programa Empezar el día por Ciudad Magazine), que casi era 20 minutos en los que exponía lo que hacía. Fue muy desafortunado".

La hija de Yuyito González habló de la relación entre su madre y Javier Milei: "Lo que sé"

La hija de Yuyito, Brenda di Aloy se encuentra participando de la obra "Una familia de locos" en Mar del Plata y dio algunas declaraciones sobre el presente de su madre y el presidente.

"Lo que sé es que mi mamá y Javier están juntos", sostuvo di Aloy y agregó: "Las redes sociales son un porcentaje muy chico de la vida real y siento que mamá está aprendiendo a manejar las redes en cuanto a su relación", en relación a las polémicas que se dieron tras algunas publicaciones y actitudes de la conductora en Instagram.

La hija de Yuyito habló de la relación de su madre con Milei

"Yo algo que le dije y lo comparto es: no tenés que demostrar nada a nadie, no porque subas una foto va a significar que estás o no con él, vos viví tu vida y tu relación para adentro. Después que la gente diga lo que quiera", aseguró di Aloy, hija de Yuyito González.