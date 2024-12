Fátima Flórez imitó a Yuyito González y hay polémica: "Libertad"

Fátima Flórez imitó a Yuyito en su nuevo show

La humorista, imitadora y actriz Fátima Flórez y la conductora y ex vedette Amalia "Yuyito" González tuvieron varios intercambios mediáticos a lo largo del año y parece que el 2025 no traerá paz entre ambas.

Fátima fue pareja del presidente Javier Milei quien luego comenzó una relación con Yuyito y desde entonces no hay buena onda entre las figuras mediáticas. Esto quedó agravado luego de que en su nuevo show, la imitadora incluyera a un nuevo personaje.

La exnovia del presidente Javier Milei comenzó un nuevo espectáculo en Carlos Paz por la temporada de verano que tiene imitaciones de personajes cómo Taylor Swift, La Sole, Michael Jackson, Shakira, entre otros, pero lo que llamó poderosamente la atención fue la inclusión de Yuyito González en la obra.

Luego de su debut y de revelar la gama de personajes en el escenario, en Intrusos (América TV) le hicieron una entrevista a la imitadora para hablar sobre la obra que protagoniza junto con el periodista de espectáculos Marcelo Polino.

Allí le preguntaron sobre Yuyito González, sus desfiles en bikini, y las publicaciones que realiza la conductora en sus redes sociales, a lo que Fátima Flórez contestó: "Lo que pasa es que con Marcelo tenemos mucha confianza, tenemos esta libertad de que él me puede preguntar y hablar de lo que sea".

"Salieron cosas, vamos a hacer como un diario, digamos, lo que está ocurriendo afuera. Es como una editorial que hacemos con humor, con Marcelo y la gente disfruta eso, fueron aplausos y risotadas", agregó la humorista e imitó los gestos de cómo desfila Yuyito.

La revelación de Guillermo Coppola sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei: "No hablo"

El exrepresentante de Diego Maradona y figura mediática, Guillermo Coppola, se refirió al noviazgo entre su expareja, la conductora Amalia "Yuyito" González y el presidente de la Nación Javier Milei.

Coppola y Yuyito fueron una de las parejas mediáticas más emblemáticas de los años 80. Su romance comenzó en 1983 y duró aproximadamente cuatro años. En ese tiempo tuvieron una hija, Bárbara, y su separación fue uno de los temas más comentados del momento.

En una entrevista a El Diario de Mariana (América TV), le preguntaron a Guillermo Coppola sobre su relación con Javier Milei. "No, lo he conocido en lo de Mauro Viale. Pero desde que está de novio no lo he visto", expresó el representante.

Luego, respecto al vínculo del presidente con su ex, Yuyito González, sostuvo: "Bien, los veo de lejos, no hablo de lo que no conozco, sé por mi hija que estaban bien, hasta donde sé. Es un tema que no me meto".

"Fueron a la casa de mi hija. Se habla de que por ahí están o no están. No sé nada, la verdad no la veo, ella está a la mañana y yo estoy en la radio. Pero no estoy esquivando ni nada", aclaró Guillermo Coppola en charla con el programa conducido por Mariana Fabbiani.