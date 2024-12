Fátima Flórez ácida contra Yuyito González: "Bikini"

Fátima Flórez irónica con Yuyito González.

La humorista, imitadora y actriz Fátima Flórez comenzó la temporada de verano en Carlos Paz y brindó una entrevista en la que le tiró un palo a la novia del presidente Javier Milei, la conductora Amalia "Yuyito" González.

Fátima fue pareja del presidente durante la campaña y sus primeros meses de mandato y luego de su separación comenzó una relación con la ex vedette. Desde entonces hubo varios cruces entre ambas, aunque aún no se dio un encuentro en persona.

Tras el comienzo de su nueva obra, en Intrusos (América TV) le hicieron una entrevista a la imitadora y le preguntaron sobre una parte en la que hace un juego con unas bikinis. Cabe señalar que en los últimos días Yuyito González estuvo en centro del ojo mediático luego de que subiera un video probándose varios trajes de baño.

"Bueno, somos gente que está con la actualidad, estamos en verano y la gente se pone bikini", expresó Fátima Flórez entre risas ante la pregunta del notero del programa de espectáculos, Pablo Layus.

Fuerte burla de Yanina Latorre hacia Yuyito González: "No puedo"

La ex vedette y novia del presidente Javier Milei, Amalia "Yuyito" González, y la periodista de espectáculos Yanina Latorre vienen hace algunos meses con una férrea disputa que parece estar lejos de terminar.

Pese a que la "primera dama" concluyó su ciclo televisivo Empezar el Día, que se trasmitió en el canal de cable Ciudad Magazine, continúan los cruces entre ambas y la esposa de Diego Latorre se burló de ella.

Yuyito González publicó un video en su cuenta de Instagram probándose diferentes trajes de baño mientras desfilaba. "Tremenda colección de trajes de baño. Diseños exclusivos. Gracias @cristian_mocciaok y @valerialopez.vl por invitarme a lucir sus prendas en este 2024. Gracias también por haberme acompañado con sus looks en Empezar el día cada mañana", escribió junto a la publicación.

Esto no pasó desapercibido y en LAM (América TV) analizaron el posteo de la novia del presidente afirmando que "no es la imagen" que una primera dama tendría que dar. Sin embargo, una de las panelistas del programa conducido por Ángel de Brito fue más a fondo.

Yanina Latorre dilapidó a Yuyito González.

"No puedo más jajajajajajajajaja", publicó en X (ex Twitter), Yanina Latorre, compartiendo una nota que destacaba el posteo de Yuyito González posando en trajes de baño. Además, en LAM también fue crítica por la publicación, señalando que no corresponde por el lugar que ocupa.