La moratoria previsional termina el 23 de marzo: regularizá tus aportes ahora.

Este 23 de marzo la moratoria previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llega a su fin, y miles de argentinos podrían quedar fuera del sistema jubilatorio. Si todavía no regularizaste tus aportes, es urgente que actúes ahora. Te explicamos todo lo que tenés que saber para no perder esta oportunidad única.

¿Qué es la moratoria previsional y por qué es importante?

La moratoria previsional es una herramienta que permite regularizar los años de aportes faltantes mediante pagos en cuotas. Fue implementada en 2023 y está dirigida principalmente a mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65 años, y personas de 50 años o más con menos de 20 años de aportes.

Gracias a esta medida, miles de argentinos que no lograron completar sus 30 años de aportes durante su vida laboral pudieron acceder a una jubilación completa.

Entre agosto de 2023 y agosto de 2024, el padrón de jubilados y pensionados creció en 260.349 personas. De ese total, el 88,5% ingresó al sistema a través de la moratoria. Esto demuestra la importancia que tuvo esta herramienta para quienes, por diversas razones, no pudieron cumplir con los requisitos de aportes.

¿A quiénes afecta el fin de la moratoria?

A partir del 23 de marzo, quienes no hayan regularizado sus aportes no podrán acceder a la moratoria. Esto afecta principalmente a trabajadores informales, personas que no pudieron realizar sus aportes a lo largo de su vida laboral, o aquellos que no alcanzaron los 30 años de aportes requeridos.

Si estás cerca de la edad jubilatoria y no regularizaste tus aportes, es crucial que actúes antes del 23 de marzo. Acercarte a ANSES y aprovechar la moratoria te permitirá completar tus aportes mediante el pago en cuotas y acceder a una jubilación más cercana a la mínima.

¿Qué pasa si no regularizás tus aportes a tiempo?

Para quienes no logren regularizar sus aportes a tiempo, la única alternativa va a ser la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta ayuda está destinada a quienes no pudieron acceder a la jubilación y tiene un monto equivalente al 80% de la jubilación mínima. Además, permite acceder a algunos beneficios sociales, como la cobertura médica de PAMI y asignaciones familiares.

Sin moratoria, la única opción será la PUAM, con menos beneficios.

Quienes dependan de esta opción van a recibir un monto significativamente menor al de una pensión completa.

Para las mujeres que no alcanzaron los 30 años de aportes, la PUAM implica un aumento efectivo de la edad jubilatoria a los 65 años (en lugar de los 60), con la desventaja de recibir un beneficio reducido al 80% del haber mínimo.

¿Qué hacer si ya iniciaste el trámite de la moratoria?

Si ya iniciaste el trámite de la moratoria antes del 23 de marzo, podés seguir pagándola después de esa fecha. La cuota se descuenta del haber jubilatorio, por lo que no tenés que preocuparte por cumplir con el pago. Sin embargo, si tu trámite es denegado y tenés que volver a iniciarlo, ya no podrás hacerlo bajo la moratoria actual.

¿Hay todavía turnos en ANSES para tramitar la moratoria?

Sí, todavía hay turnos disponibles en ANSES para tramitar la moratoria. Es importante que solicites tu turno antes de la fecha límite, ya que cualquier persona que lo haga antes de esa fecha podrá tramitar la moratoria, aunque el turno sea para después de marzo.

¿Qué pasa con las personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria?

El régimen para aquellas personas que no tienen la edad jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) no se termina el 23 de marzo. Estas personas pueden seguir pagando la moratoria hasta que alcancen la edad jubilatoria, siempre y cuando hayan iniciado el trámite antes de esa fecha.