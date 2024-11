Lilia Lemoine decidió contar la verdad sobre Milei y Fátima Florez: "No es".

Lilia Lemoine expuso a Javier Milei y contó detalles de su vida amorosa. La diputada de LLA fue interceptada por el móvil de Socios del Espectáculo, ciclo emitido por El Trece, y contó cómo se encuentra la relación del Presidente con Yuyito González y, además, reveló cómo quedó el vínculo con Fátima Florez.

"Al Presidente lo veo feliz, eso es lo importante", empezó por decir Lilia al notero. Luego, contestó la pregunta sobre un posible casamiento y fue categórica: "No lo sé. Amalia es una persona que tiene una vida, no es una chica que esté desesperada por casarse y tener hijos. Me parece que van a estar tranquilos". Así luego de descartar la boda, confesó que ella fue "cupido", ya que fue quien le insistió a Milei para que vaya a la entrevista con Yuyito porque "sabía que se iban a llevar bien".

Luego, el periodista le preguntó por las últimas declaraciones de Fátima Florez en donde "no negó" haberse mandado mensajes con Javier Milei en el último tiempo, a lo que Lilia aseguró que le "parece que no está bueno meterse en relaciones". "Ellos sabrán que hacer. Pero la verdad que si hay alguien que yo quiero o con quien estuve, está en pareja, no voy a ir a meterme a propósito, no está bueno", continuó.

Finalmente, el notero le consultó "quién le gustaba más" entre Florez o Yuyito, y lejos de esquivar la pregunta Lemoine fue clara. "¿En serio me vas a preguntar? Yuyito de acá a la China. Amalia es divina, hermosa y conmigo es un amor. Con Fátima nunca hablé", sentenció con seriedad.

“No rompan las bolas”: la excusa de Lilia Lemoine para no presentar proyectos en el Congreso

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine se convirtió en una de las legisladoras con menos proyectos presentados en el Congreso ya que desde que asumió su bancada únicamente presentó dos y uno solo es de ley. Ante esto, la legisladora libertaria se excusó y planteó una insólita justificación. “No es presentar un proyecto por presentar”, en el canal de streaming Crudo. En este sentido, justificó “si los 257 te presentan un proyecto por semana, no se aprueban ni cuatro”. Y lanzó: “No rompan las bolas”.

Según los registros legislativos, el primer proyecto que presentó fue el 15 de abril de 2024. Se trató de una propuesta legislativa para expresar una condena al genocidio armenio y su adhesión a la conmemoración del 109° aniversario del Genocidio Armenio en el ‘Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre Los Pueblos’.

Mientras que el segundo y último proyecto fue el 23 de octubre de 2024 y este tenía el objetivo de promover el aumento de las penas en casos de falsas denuncias y falsos testimonios. Estaba enfocado, puntualmente, a aquellos relacionados con violencia de género, abuso sexual y violencia contra menores. Asimismo, si se comunicó esa denuncia en un medio masivo o plataforma digital, en cualquier etapa del proceso, se incrementará un tercio la pena.