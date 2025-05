¿Qué técnicas no se aconsejan usar para abrir un vino?

Cómo abrir un vino

La manipulación del vino es algo fundamental para que su sabor no se contamine y pueda ser conservado por largos periodos de tiempo. Esto provoca que la apertura de una botella deba seguir determinados procedimientos para que el corcho no se dañe en el intento de sustracción. Un mal cálculo o una técnica que no es recomendable podría generar que la bebida se altere de manera considerable y se transforme en una pérdida de dinero.

Hay una gran variedad de vinos en las góndolas de los principales supermercados del país como también en las tiendas especializadas. Cada opción es ideal para acompañar determinados platos de comida, momentos en la vida de las personas y hasta planificar un regalo. Los consejos que se reparten son varios, pero al momento de pensar en la apertura es recomendable usar el método tradicional y no realizar experimentos que se difundieron en las redes sociales.

"Así se abre una botella de vino con una plancha de pelo…", expresaron desde Arteymas, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El video expone a una joven que utiliza el electrodoméstico de belleza para calentar la zona del cuello del envase y que el calor provoque la expansión del aire dentro de la botella para que este termine empujando el tapón hacia afuera. Una técnica que puede ser efectiva para situaciones en las cuales no se tiene un sacacorchos a mano, sin embargo no se aconseja aplicar según los expertos.

La aplicación de calor sobre la botella puede generar que haya un cambio brusco de temperatura que provocaría que la misma comience a romperse y el líquido se desparrame dando como resultado la imposibilidad de tomarlo. Por otro lado, el aumento de manera significativa de los valores afecta de forma directa al corcho y este podría dejar de se útil después de que se lo sustraiga. Una de las consecuencias es que perdería la capacidad de impedir la entrada de oxígeno y demás impurezas presentes en el aire.

¿Cómo abrir un vino de manera adecuada?

Hay varias técnicas como colocar un bolsa y tirar para que el corcho salga, el uso de herramientas para la construcción, un alambre y hasta posicionar la botella dentro de un zapato para luego golpear la pared. Sin embargo, lo recomendado siempre es tener un sacacorchos porque permitirá obtener un agarre ideal, realizar la maniobra sin ningún tipo de peligro y el tapón quedará en condiciones de volver a ser utilizado en caso de que no se haya consumido la totalidad de la bebida.

"Al abrir una botella de vino, especialmente si se utilizan métodos no convencionales, es importante recordar el respeto por el propio vino. Evita prácticas que puedan alterar su sabor o calidad, como la introducción de objetos extraños o el contacto excesivo con el calor. El objetivo es disfrutar del vino en su mejor estado", expresan desde 15 Bodegas. Es por ello que ante una reunión con vino es recomendable tomar un sacacorchos del hogar y llevarlo para evitar cualquier tipo de contratiempo.