Patricia Bullrich volvió a cruzar a Victoria Villarruel. Para la ministra de Seguridad Nacional. "El cargo de vicepresidente en la Argentina es de acompañamiento al presidente", subrayó y observó que su "capacidad de apoyo" al programa de Javier Milei "es muy bajo".



"Romper con la institución presidencial es hacerlo con la razón por la que te votaron o estás ahí. La conciencia de la persona que está en el cargo debe ser clara", sostuvo Bullrich en una entrevista en TN, donde consideró que el vicepresidente "es el Ejecutivo en el Parlamento en nuestro sistema".

"En estos acontecimientos demostró que su capacidad de apoyo a programa gubernamental es muy bajo. Si quiere decir 'menos gastos de la SIDE para pagarle a los jubilados', está hablando de 30 millones de dólares contra 17 mil millones. No hay punto de comparación. Es algo totalmente populista", lanzó.

Para la ministra, la Vice "es una persona que entró con un gobierno, con un programa y ahora está defendiendo otra cosa", ya que "no es que se sentó ahí porque corresponde, como si fuese un consorcio de senadores".

Luego, apuntó contra los mensajes de Instagram de Villarruel, en los que propuso sacarle fondos a la SIDE para aumentar los haberes previsionales, "Ella cree que el país puede ordenarse volviendo al desorden, del plan Massa, el plan platita, de los precios controlados", enumeró.

Respecto a la sesión en la que se aprobaron proyectos rechazados por la Casa Rosada e impulsado por la oposición, como aumento a los jubilados y emergencia en discapacidad, para Bullrich lo que tendría que haber hecho Villarruel es " haberse sentado y decir 'hoy no hay sesión porque no fue convocada'". Según sostuvo la funcionaria, "hay senadores que no sabía que había sesión" porque "te tienen que avisar con antelación, tiene que haber un órden del día para estudiar los temas"

En cuanto al acompañamiento de varios senadores de esos temas, más dos proyectos impulsados por gobernadores, la ministra opinó que "hay muchos políticos de la Argentina que están a una enorme distancia de la gente". En ese sentido, sostuvo que "Si se ven los gastos nacionales y los de las provincias y los municipios, el de la Nación bajó cinco puntos y el de ellos (por los jefes provinciales) cero".