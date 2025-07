Sorpresa en el folklore por lo que dijeron de Soledad: "Rayo lesbianizador"

Sorpresa en el folklore por lo que dijeron de Soledad.

Soledad Pastorutti fue viral por interactuar con fans y durante una charla con algunos de ellos reaccionó a un piropo lésbico que encendió Twitter. La reacción de la folklorista que integra el programa La Voz Argentina (Telefe) como coach.

Todo empezó en Twitter, red social donde "La Sole" aprovechó a contestarle a seguidores que siguen su música y su trabajo en La Voz Argentina. Un mensaje de una seguidora (la usuaria @Nicolegertf) disparó un recuerdo emotivo de la cantante e inició un juego de ida y vuelta de interacciones: "Solee vos viniste a dormir a mi casa yo era chica en Clorinda Formosa. Te preste mi cama jaja te amooo". "No te lo puedo creer … siempre me acuerdo de vos !!! Fui con Antonia muy chiquita!!!", contestó "La Sole" al mensaje de la fan.

Minutos más tarde, la fan de Soledad Pastorutti contradijo a la folklorista y expuso: "No Igual no Solé no tenias bebe eras más joven viniste con tu hermana y tus músicos el del bombo era muy conocido su apodo, pero no importa yo te recuerdo igual". "Chivy López se llama mi bombisto . Si ya se, en tu casa conocí a Mario Bofil. Me confundí con San Martin 2 (también paré en una casa) . Tu papá nos invitó , más bien nos salvó . Es correcto?", sostuvo la folklorista antes de que el intercambio se tornara "hot".

Uno de los piropos para "La Sole".

Los piropos hot que contestó "La Sole"

Otra usuaria de Twitter aprovechó que "La Sole" estaba entusiasmada con la interacción en redes y le contestó a su último mensaje a la fan que la acogió en su casa: "Sole yo te presto casa pero te aviso que en la cama entramos solo vos y yo!! tkm". La folklorista recogió el guante y contestó al piropo con un emoji de risas, dando vía libre a más piropos lésbicos. "Lo tuyo es el rayo lesbianizador", le comentó otra seguidora logrando que "La Sole" interactue nuevamente con emojis de risas. "Lo que nos calienta a las lesbianas la sole, digno de estudio", fue otro de los mensajes hacia la cantante de Arequito.