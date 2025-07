Mario Pergolini no logró ganarle a La Voz Argentina en su estreno.

Mario Pergolini estrenó su programa Otro Día Perdido en El Trece el pasado lunes 14 de julio después de años alejado de la televisión. Antes del comienzo hubo muchas especulaciones sobre cuánto mediría el ciclo en materia de rating, frente un tanque como La Voz Argentina que tiene al aire Telefe por las noches.

El nuevo programa de Mario Pergolini en El Trece tiene como humoristas fijos a Agustín "Soy Rada" Radagast y a Laila Roth; en su primera emisión, el ciclo tuvo como invitado al actor Guillermo Francella. A pesar del peso del entrevistado como figura del espectáculo, el late night no logró ganarle a La Voz Argentina: quedó muy por debajo de Telefe en materia de rating.

El programa de Mario Pergolini en El Trece comenzó a las 22:40 con 7.0 puntos de rating según Kantar Ibope Media. Cinco minutos después, a las 22:45, Otro día perdido marcaba 6.2 puntos, mientras que La Voz Argentina lideraba en Telefe con 11.7. A las 22:54, el ciclo de Pergolini seguía al aire con 6.4 puntos y La Voz Argentina hacía 11.8. Ya a las 23:12, Otro día perdido bajaba a 5.2 puntos, mientras el reality de canto en Telefe subía a 13.0.

Pergolini recuperó algo de audiencia con 6.3 puntos cuando terminó la emisión de La Voz Argentina, mientras que Pasapalabra en Telefe lograba 9.5 puntos. Sin dudas, estos números no son los que las autoridades de El Trece esperaban, ya que desde hace años intentan sin éxito posicionarse en materia de rating ante Telefe.

El descargo de Mario Pergolini en su estreno en El Trece

“Así que esto era la televisión. Lo había olvidado. Gracias a todos. Pequeñas palabras que no voy a decir, pero este es un programa que hemos pensado mucho. Es una emoción... No pensé que iba a ser tan emocionante. Acá estamos porque yo siempre pensé que la televisión estaba", comentó Pergolini, sarcástico. Y sumó: "Yo necesitaba un cierre con la tele o una nueva apertura. No lo sé. Pero acá estamos y tenemos un gran programa para hacerles. Estamos súper entusiasmados".

Mario Pergolini.

La palabra de Guillermo Francella en el ciclo de Pergonlini en El Trece

"Estudio mucho. Siempre me ven como alguien que improvisa, pero depende del texto. En los últimos proyectos no hace falta improvisar, están tan bien escritos que lo importante es estudiar. Si no estudiás, te perdés goles de media cancha", sostuvo Francella en el nuevo programa de El Trece. Y sumó: "A veces me quedaba cuatro horas poniéndome una calva. Es un dolor de muelas. Pero el resultado vale”, soltó sobre el rodaje de Homo Argentum.