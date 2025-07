El jurado de La Voz Argentina se disputó el talento de un participante.

La Voz Argentina llegó a la pantalla de Telefe tras el final de Gran Hermano y logra buenas mediciones de rating así como números de viewers en la transmisión de YouTube cada noche. En ese contexto, un participante de 19 años causó admiración en los televidentes y en los cuatro jurados, quienes se disputaron su talento.

Valentino Rossi es el nombre del joven que acudió a La Voz Argentina e interpretó ante los coaches la balada Dancing on my Own. A los pocos segundos del comienzo de la canción, Soledad Pastorutti se dio vuelta y, acto seguido, lo hicieron sus compañeros de jurado Luck Ra, Miranda y Lali Espósito.

"Es surrealista lo que canta el pibe", soltó Lali Espósito tras la presentación de Valentino Rossi en La Voz Argentina. El joven oriundo de Tigre fue tironeado por los jurados del show, ya que todos querían tener su talento en su equipo. "Lo que hacés es maravilloso. Tenés un don y creo que nos llegó a todos de una manera muye spoecial, genuina, honesta, tranquila", soltó por su parte Soledad Pastorutti.

Finalmente el participante de La Voz Argentina de 19 años se fue con el equipo de Lali Espósito, quien se mostró feliz por su nueva adquisición en el reality show de Telefe. Esa situación fue predicha por Miranda, quienes estuvieron a punto de bloquear a su colega ante la posibilidad de que Rossi la escogiera a ella por haber elegido una balada.

El duro momento de un participante de La Voz Argentina: no se dio vuelta ningún jurado

"Tenés linda voz. Estuvo súper correcto, pero faltó esa chispa especial de personalidad que a veces buscamos como algo original y diferente. Es muy poquito tiempo el que te toca para demostrar algo y no significa que no lo tengas, pero no lo escuchamos esta vez. Nos hiciste pasar un hermoso momento musical", soltó Ale Sergi ante la mirada triste del participante de La Voz Argentina. Y siguió: "Ese es nuestro pensamiento, no tiene que ser la verdad absoluta".