Soledad Pastorutti recibió un mensaje de Diego Topa en las redes.

Soledad Pastorutti hizo un posteo alusivo a una canción de Teresa Parodi en sus redes sociales y, como comentario, recibió un impensado mensaje de Diego Topa sobre su amor por el folklore. El presentador argentino demostró con sus palabras su gran admiración por la intérprete de hits como Brindis y Tren del Cielo y le dejó una sugerencia con respecto a su contenido.

La arequitense tiene en su cuenta de Instagram una sección en la que comparte videos sobre la historia de distintos clásicos del folklore; el más reciente fue el turno de Apúrate José de Teresa Parodi. Ante ese contenido, Diego Topa reaccionó con entusiasmo al posteo de Soledad Pastorutti y le escribió: "Amo que hagas esto Sole! Otra canción preciosa es Pedro Canoero".

“Historias y palabras al pasar que ella transformó en música… Un chamamé que siempre me emociona! Dicen que Teresa Parodi escuchó una charla en un almacén correntino. Y la convirtió en canción... Una de las primeras que me aprendí. Las canciones también nacen así, de lo simple, de lo cotidiano, de la gente. ¿Qué otra historia del folklore te gustaría conocer?”, fue el descargo de La Sole sobre el clásico del chamamé que escribió Teresa Parodi en la década del 80. Al mismo tiempo, la propia compositora le respondió a Soledad Pastorutti por su video: “Gracias, Sole, por el cariño con que te acercás siempre a mis canciones. ¡Te quiero mucho!”.

El contundente descargo de Teresa Parodi en los Gardel 2025

"Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte. Digo no a la descalificación permanente de sociedades de gestión colectiva, que cuidan, defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y creadoras, y de los intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto", continuó la artista en una clara alusión a los destratos del Gobierno actual a las personas que son parte del circuito cultural del país. Por último, Teresa cerró fervoroso apoyo a la expresidenta: "Si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner".