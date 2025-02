Diego Topa reveló la extraña condición que padece: "No respondo de mi"

Qué es la colombofobia, la condición que padece Diego Topa.

En una reciente entrevista en el podcast Cero miligramos, el talentoso actor, conductor y animador infantil Diego Topa compartió una parte de su vida que pocos conocían: su batalla contra la colombofobia. El artista, conocido por su energía y presencia en el escenario, reveló que padece de este trastorno de ansiedad que se caracteriza por el miedo irracional a las palomas.

Topa explicó que, aunque su vida profesional lo llevó a enfrentar grandes multitudes, la ansiedad que siente en ciertos lugares sigue siendo una lucha constante. "Me fui acostumbrando. Me afecta, si voy caminando por la calle y hay una paloma, no respondo de mí si la tengo cerca o pasa volando o la tengo al lado. El tema es cuando siento que las tengo cerca o siento que me pueden como atacar. Y me pasan cerca, o el sonido", compartió con sinceridad en la charla.

El animador, detalló que uno de los síntomas más notorios que experimenta son los ataques de pánico. "Me empieza a pasar algo en el cuerpo, empiezo a transpirar, me pongo nervioso. Si estoy en la calle y pasa una paloma, y estoy con alguien, o me aferro o lo empujo, porque no controlo mi cuerpo, no controlo lo que me pasa", comentó con vulnerabilidad.

A pesar de las dificultades, Topa destacó que está aprendiendo a manejar la situación, realizando terapia y buscando herramientas que le permitan continuar con su carrera sin que su trastorno le impida avanzar. "Es un trabajo constante, pero estoy mejorando. Todos tenemos nuestras batallas, y estoy aprendiendo a vivir con ellas", concluyó.

Las fobias más sorprendentes de los famosos

Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso e irracional hacia un objeto, situación o actividad específica. A diferencia de los miedos normales, estas pueden interferir significativamente con la vida diaria de una persona. Según la American Psychiatric Association, se estima que afectan a alrededor del 10 por ciento de la población mundial.

El cerebro está programado para proteger al ser humano del peligro, y este sistema de alerta se origina en una región llamada amígdala. La amígdala, responsable de procesar las emociones, juega un papel clave en la respuesta de lucha o huida cuando el hombre se enfrenta a una amenaza. Sin embargo, en las personas con fobias, esta respuesta se desencadena de manera exagerada ante estímulos que no representan un peligro real.

Estudios neurocientíficos demostraron que las fobias pueden estar relacionadas con una hiperactividad de la amígdala y una comunicación disfuncional entre esta y otras áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, que es la responsable de la toma de decisiones racionales. Esto explica por qué las personas con fobias pueden reconocer que su miedo es irracional, pero aun así no pueden evitar la intensa ansiedad que sienten. Pero no solo los individuos comunes luchan contra estos temores; desde la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, descubrimos que también lo hacen figuras públicas que, a pesar de su aparente control y seguridad, lidian con ansiedades difíciles de manejar.

Ronald Reagan y el número maldito

Cuando se piensa en Ronald Reagan, lo que viene a la mente es la imagen de un presidente firme y seguro. Pero incluso este líder mundial tenía su talón de Aquiles: un miedo irracional al número 666, conocido como “el número del diablo”. Tal era su temor que, en 1989, al mudarse con su esposa a una nueva casa en Bel Air, cambiaron la dirección de 666 St. Cloud Road por 668. Un simple dígito, pero un gran alivio para el expresidente.

Hitchcock y su extraña relación con los huevos

Alfred Hitchcock, maestro del suspenso y el terror en el cine, sabía cómo explorar los miedos más profundos en sus películas. Sin embargo, pocos saben que él mismo padecía una fobia peculiar: un miedo desmedido a los huevos. El director confesó en una ocasión que ver la yema de un huevo rompía su compostura. La sola idea de la textura y el color lo llenaban de una repulsión incontrolable.

Woody Allen: un Ícono del cine con múltiples miedos

El cineasta Woody Allen es tan conocido por su genio creativo como por su lista interminable de fobias. Desde el miedo a los insectos hasta la muerte, Allen habló abiertamente sobre cómo estos temores influyen en su vida y obra. Irónicamente, el hombre que ha hecho reír a millones, convive con un catálogo de fobias que lo mantienen en constante alerta.

Katy Perry y la oscuridad: una pesadilla sin fin

Para Katy Perry, la oscuridad es más que una ausencia de luz; es un hervidero de pesadillas potenciales. La cantante admitió que sufre de nictofobia, un miedo que usualmente se asocia con la infancia. Para ella, dormir con una luz encendida no es un capricho, sino una necesidad. Es un recordatorio de que, sin importar cuán exitoso seas, algunos miedos no desaparecen con el tiempo.

Megan Fox y la fobia al papel seco

Puede sonar extraño, pero la actriz Megan Fox tiene una fobia que muchos ni siquiera podrían imaginar: el miedo al papel seco, conocido como papirofobia. Cada vez que tiene que pasar las páginas de un guion, necesita mojarse los dedos, como si eso pudiera mitigar la ansiedad que le provoca el contacto con el papel. Esta inusual fobia podría parecer trivial, pero para Fox significa cómo lo cotidiano puede volverse inquietante.

Johnny Depp y Daniel Radcliffe: el miedo a los payasos

Aunque muchos niños ven a los payasos como figuras divertidas, Johnny Depp y Daniel Radcliffe tienen una visión completamente diferente. Ambos actores admitieron tener coulrofobia, un miedo irracional a los payasos. Las caras pintadas y las sonrisas forzadas, para ellos, no evocan alegría, sino un profundo malestar. Es un miedo compartido por muchas personas, y su confesión hizo que más de uno se sienta menos solo en su aversión hacia estos personajes de circo.

Scarlett Johansson y la ornitofobia

La actriz Scarlett Johansson, quien se enfrentó a villanos en la pantalla, confiesa tenerle miedo a algo mucho menos temible a simple vista: las aves. La ornitofobia, como se conoce a este miedo, le causa una gran ansiedad. Ver volar un ave cerca de ella puede convertir un día tranquilo en una experiencia aterradora.