Diego Topa salió al cruce de Javier Milei tras sus dichos homofóbicos: "Podemos elegir".

Los dichos de Javier Milei en el Foro de Davos siguen causando controversia e invitan a la acción a miles de figuras públicas. Entre los famosos que se postularon en contra de los dichos misóginos y homofóbicos del presidente, Diego Topa sorprendió al hacer un contundente descargo al respecto dirigiéndose a su público infantil.

El mandatario relacionó a los homosexuales con pedófilos, negó las diferencias salariales entre hombres y mujeres y criticó las penas para los femicidas. También apuntó contra el cupo trans ignorando o justificando la discriminación laboral que sufre el sector. Ante esto, Topa se dirigió a su público infantil con un discurso sobre la importancia de la libertad en las elecciones sexuales, haciéndole frente desde su lugar de animador a los polémicos dichos del presidente.

"¡Un mundo de Colores! Qué hermoso saber que podemos elegir que color podemos usar y compartir. Y saber que el color que elige el otro, es tan bello como el tuyo", empezó el posteo de Topa en su cuenta de Instagram, al que acompañó de una foto con un chaleco arcoíris, simbolizando la bandera del orgullo. Luego, finalizó: "Y que también al abrazar los otros colores, se transforman en otro mágico color. ¡Los amo! Que tengan un hermoso fin de semana y a llenar de amor a todo el mundo".

Esta publicación no tardó en volverse viral y se llenó de comentarios celebrando la actitud de Topa y agradeciéndole por no quedarse callado. "Yo sabía que no te ibas a callar. Eso también es un gran ejemplo para nuestros hijos e hijas", "Elegir libremente, de eso se trata" "Más topista que ayer, menos que mañana", "Me encanta, no te mantuviste tibio ni siendo un artista infantil y lo explicaste de una manera que lo entienden todos sin rango de edad. Crack total", fueron algunos de los comentarios que acompañaron a la publicación.

Emoción en el espectáculo por lo que decidió contar Diego Topa: "Con el doctor"

Diego Topa es un actor reconocido en el ambiente de la animación infantil que actualmente se encuentra con una vorágine intensa con muchas funciones en el teatro. Mientras desarrolla sus actividades artísticas, se tomó un tiempo para brindar una entrevista en la que contó una historia poco conocida sobre su vida privada que emocionó al espectáculo.

En medio de las vacaciones de invierno, Diego Topa viene presentando su obra Es tiempo de jugar de jueves a domingo en el Teatro Nacional. En diálogo con Infobae, no solo repasó su actualidad laboral marcada por sus funciones y su contenido infantil en YouTube, sino también para hablar de un aspecto de su vida que no había profundizado mucho.

"Ella se queda ahí, porque siempre hay alguien conmigo, su otro papá o mi hermano y hago lo que tengo que hacer: sacarme la foto, saludar", dijo sobre el acompañamiento de su hija Mitaí, quien nació en 2020 gracias a la subrogación de vientre. "Desde que es chiquita venimos contándole a Mitaí su historia, como un cuentito. Y ama ver las fotos de cómo nació, de quien la llevó en su vientre. Ama verse bebé", añadió.

"Con el doctor Akerman, que es lo más, soy muy amigo. Y con la chica que la llevó en el vientre, que es un amor, hablamos siempre, nos mandamos fotos en los cumpleaños. Ella siguió también haciendo otros procesos. Tiene dos hijos", reveló sobre el buen vínculo que tiene con el médico a cargo del proceso y la mujer que brindó su vientre para completar el proceso de gestación. En última instancia, contó si planea tener otro hijo. "¡No! Todavía no. Quieren saber si Mitaí va a tener (hermanos). ¿Vos sabés que se lo preguntamos? Y dijo que no. Creo que le gusta lo de hija única", cerró.