Mucho RIGI y pocas nueces: las promesas de inversión en litio bajo la mirada de EE.UU

Elon Musk, dueño de la red social X, Tesla, SpaceX, y funcionario de la administración Trump, tiene sus ojos puestos en el litio argentino. El pasado 17 de marzo, el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, recibió una delegación de varios integrantes de la empresa Tesla con el objetivo de informarles a los funcionarios locales parte de su acuerdo de exclusividad con la firma Arcadium Lithium, su principal proveedor de carbonato de litio en el país.

A partir de un pedido de acceso a la información pública formulado por El Destape, los funcionarios de la Secretaría de Minería se negaron a responder el tipo de intercambio que mantuvieron con los representantes de Tesla; tampoco brindaron detalles sobre el potencial intercambio de información entre la empresa de Musk, la minera Arcadium y el Gobierno nacional.

La delegación estuvo compuesta por los gerentes Matthew Severson (minerales para baterías de Tesla), Hao Peng (cadena de suministros para las baterías) y Santiago Suarez (suministro de minerales). “La reunión tuvo como propósito interiorizar a esta Secretaría sobre los vínculos de Tesla con la firma Arcadium Lithium, su proveedor de carbonato de litio en Argentina; e interiorizarse sobre las perspectivas en el mercado argentino de una mayor integración de la cadena de valor hacia la posible producción de cátodos de litio. También se trató sobre la actualidad del mercado del mundial de producción de vehículos eléctricos”, informaron desde la Casa Rosada.

Arcadium Lithium, adquirida por la mega empresa Rio Tinto – donde BlackRock posee el 6% de las acciones- gestiona en el país el proyecto Rincon, uno de los últimos en ingresar al etéreo Régimen de Inversiones a las Grandes Empresas (RIGI) con la promesa de invertir 2724 millones de dólares.

La participación de fondos y capitales norteamericanos dentro de los principales proyectos de litio en el país no es un dato menor. La administración Milei se comprometió con el Gobierno de los Estados Unidos a establecer una suerte de canal de información privilegiada a partir de la firma del “Memorándum de Cooperación para la Gobernanza, la Inversión y la Seguridad de las cadenas de suministro a nivel mundial”, rubricado como parte de la estrategia norteamericana denominada Asociación para la Seguridad de los Minerales Críticos.

“El Gobierno nacional de la República Argentina tiene la intención de proveer información a los Estados Unidos respecto de potenciales licitaciones y proyectos en la República Argentina tan pronto como dicha información se encuentre disponible”, puede leerse en el Memorándum, según reveló El Destape en octubre pasado.

El RIGI no es ninguna panacea, sobre todo en sus proyecciones de generación de puestos de trabajo para las actividades extractivas; pero sí es la puerta de entrada para la entrega de los principales recursos naturales del país, una suerte de economía de enclave tal como quedó formulada desde la sanción de la Ley de Bases.

De acuerdo a la información remitida por el Ministerio de Economía, en base a un pedido de acceso a la información pública realizado por El Destape, hasta el momento se presentaron al RIGI 13 proyectos, de los cuales solamente fueron aprobados dos. De ese total de iniciativas, 7 corresponden al área de minería, de los cuales cinco son específicamente de litio.

El litio es considerado uno de los minerales críticos que forman parte de la Asociación por la Seguridad de los Minerales y el “Memorándum de Cooperación para la Gobernanza, la Inversión y la Seguridad de las cadenas de suministro a nivel mundial”; de ahí la relevancia de auscultar la procedencia de cada iniciativa y cuáles son los principales accionistas que se encuentran detrás de cada proyecto.

Rio Tinto

La principal productora de litio en el país es Arcadium Lithium, una sociedad que nació de la fusión entre Livent y Allken. Son pocos los jugadores globales, extremadamente concentrados y con un alto componente del opaco mundo financiero. BlackRock posee casi el 6% de las acciones de Arcadium.

Durante los primeros días de marzo de este año, Arcadium fue adquirida por la mega operadora Río Tinto por un total de 6700 millones de dólares. En el país, Arcadium Lithium pasó a llamarse Rio Tinto Lithium e incluirá el proyecto Rincón.

Según la información brindada desde la cartera de Minería, el proyecto Rincon –operado en el país por Rincon Mining Pty Ltd sucursal argentina- implicará un desembolso de 2724 millones de dólares como condición para acceder a los beneficios específicos del RIGI.

La otra iniciativa presentada por Río Tinto se denomina Sal de Vida, operado por Galaxy Lithium SA. Está radicado en la provincia de Catamarca y el compromiso de inversión alcanza los 818 millones de d encuentra radicado en la provincia de Salta.

ólares.

Los principales accionistas detrás de Río Tinto son BlackRock Investment Management (UK) Ltd (3,3%), The Vanguard Group (3,016%), BlackRock Fund Advisors (2,6%), SSgA Funds Management (1,045%) pero también la china Aluminum Corp. of China (14%).

Ganfeng

Ganfeng Lithium Group Co. posee como accionistas institucionales a Vanguard Group, JP Morgan, Goldman Sachs y BlackRock, entre otros. En el país gestiona el proyecto Mariana, en la provincia de Salta, a través de Litio Minera Argentina SA. La inversión prometida en el marco del RIGI asciende a los 273 millones de dólares.

Posco

El proyecto Sal de Oro, ubicado en Salta, pertenece a la empresa Posco, cuyos accionistas van desde la National Pension Service of Korea (8,2%), Nippon Steel Corp (3,5%), Research Affiliates LLC (0,15%), y GIC Pte Ltd. (Investment Management).



En el país, este proyecto es gestionado por Posco Argentina SAU y la inversión comprometida para ingresar al RIGI asciende a los 633 millones de dólares.

Galan Lithium Limited

La empresa maneja la iniciativa “Hombre muerto oeste”, en la provincia de Catamarca, gestionado por la sociedad Galan Litio SA. La inversión prometida asciende a los 217 millones de dólares.

Galan Lithium Limited es una empresa de exploración y desarrollo de litio originalmente de Australia, con dos proyectos de salmueras de litio que abarcan aproximadamente 36.000 hectáreas en el salar Hombre Muerto.

Sus accionistas son Latam Resources Pty Ltd (5,1%), Regal Funds Management Pty Ltd (3,7%), Havelock Mining Investment Ltd (2,2%), entre otros.

Los otros proyectos mineros

El proyecto Gualcamayo se desarrolla en la provincia de San Juan, enfocado en la extracción de oro. En el país es gestionado por Minas Argentinas SA, una subsidiaria de Yamana Gold que se presentó al RIGI con la promesa de invertir 1000 millones de dólares.

Yamana Gold fue adquirida en 2023 por Pan American Silver, cuyos principales accionistas son Van Eck Associates Corporation (8,8%), BlackRock (2,29%) y Vanguard Group (3,91%).

El séptimo proyecto minero presentado en el RIGI pertenece a McEwen Cooper y se denomina “Los Azules”, también ubicado en San Juan. En el país es gestionado por Andes Corporation Minera SA, enfocado en la explotación del cobre. Sus principales accionistas son Van Eck Associates Corporation (3,53%), BlackRock (1,55%), Vanguard Group (1,56%) y Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd. (2,19%).

Su inversión proyectada en el marco del RIGI asciende a los 277 millones de dólares.

¿Y el trabajo dónde está?

El RIGI apunta a convertir a la Argentina en una economía de enclave, enfocada en la explotación de los recursos naturales vinculados a los hidrocarburos y la minería. Pero hasta el momento, no hay más que promesas de inversión. Según el último informe del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentado ante el Congreso, solamente dos iniciativas fueron aprobadas de las 13 presentadas.

No hay ninguna panacea de inversiones ni tampoco proyecciones en la generación de puestos de trabajo. Según un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el aporte en términos de mano de obra será marginal.

“Dicho Régimen apunta a atraer inversiones que dinamicen determinados sectores de actividad como la minería, la siderurgia y los hidrocarburos. Sin embargo, si analizamos la incidencia que tienen estos sectores sobre el empleo registrado privado, encontramos que su participación es más bien marginal: 6,8% del total”, indicaron en un reciente informe vinculado al mundo del trabajo.

En cambio, indicaron desde el CEPA, el RIGI podría poner en jaque a la industria manufacturera, que genera el 18,6% del total de los puestos de trabajo, constituyendo la segunda actividad económica más importante en materia de empleo. “Desde que asumió el gobierno de Milei, este sector es el segundo que más ha perdido empleo (-27.107 puestos), con una retracción de 2,3%. Solo en cinco de los últimos quince meses, el empleo industrial creció respecto al mes anterior”, puede leerse en el informe citado.

Por ende, el RIGI no se proyecta en ser intensivo en la generación de puestos de trabajo. “Los sectores a los que implícitamente apunta el régimen son el de gas y petróleo, minería y sector agropecuario. Estos sectores hace quince años que no generan un número significativo de puestos de trabajo de manera directa (sólo 17 mil puestos) y solo representan el 6,8% del empleo total”, concluyó el CEPA.