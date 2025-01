Cazzu cruzó a Milei por sus dichos en Davos: "Atroces mentiras"

El duro mensaje de Cazzu para Javier Milei.

El discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos en el que hizo un despliegues de ideas misóginas, machistas y homófobicas, además de recurrir nuevamente a datos falsos, no pasó desapercibido y trajo el repudio de muchos sectores y figuras de diversas áreas cómo lo es el caso de la cantante Cazzu.

El mandatario relacionó a los homosexuales con pedófilos, negó las diferencias salariales entre hombres y mujeres y criticó las penas para los femicidas. También apuntó contra el cupo trans ignorando o justificando la discriminación laboral que sufre el sector.

Tras esto, la popular cantante Cazzu usó sus redes sociales para referirse al tema y advirtió: "Nuestro presidente busca la reacción, no caigan en la trampa que nos invita a levantarnos en ira, con justificadas ganas de romper todo".

"Para poder sustentar sus atroces mentiras y dichos de odio en contra de un movimiento que salva las vidas de las mujeres y las disidencias. SOMOS FUERTES", cerró en el mensaje que dejó a través de sus historias de Instagram.

Cazzu le dedicó una historia de Instagram a Javier Milei.

"Resistencia": Baglietto se animó a hablar de los discursos de odio en Argentina

Juan Carlos Baglietto fue parte de la grilla de la primera luna en el Festival de Folklore de Cosquín 2025 y, en la conferencia de prensa del mismo, se pronunció sobre los mensajes de odio y el rol de los artistas en este contexto. El músico fue contundente en sus declaraciones sobre las maneras de resistencia y en su defensa al arte como transformador social.

Después de las declaraciones machistas, homofóbicas y transfóbicas de Javier Milei en su discurso de Davos, Baglietto habló de este tema y, aunque no nombró de manera explícita al Presidente de la Nación, se entendió que sus declaraciones se relacionaban con los mensajes de odio esbozados por el libertario. Julia Zenko, también presente en la conferencia, apoyó el descargo de su compañero y aseguró que las canciones elegidas para su show en Cosquín 2025 tuvieron que ver con el actual contexto social argentino.

"Tratarse bien y generar proyectos que sean valiosos y emocionantes, eso también es generar un espacio de resistencia artística", pronunció Baglietto ante los periodistas. Y agregó: "Un espacio que siempre va a estar, brindando una opinión certera o no, pero opinión al fin, que no es callable, no lo fue ni en los momentos más duros. Siempre la poesía y el arte se las ingenió para decir en los momentos más complejos".

Al mismo tiempo, Julia Zenko -quien también fue parte de la primera luna Cosquín- pidió la palabra tras el discurso de Baglietto y añadió: "Esta noche quedó bien claro lo que queríamos transmitir arriba del escenario de Cosquín y la respuesta del público fue hermosa, a nosotros nos une el amor por la vida, por la música, por la libertad verdadera, el compañerismo, por la amistad".