Celeste Cid rompió el silencio sobre su problema de salud: "No está bueno"

Celeste Cid rompió el silencio sobre su problema de salud.

Este sábado 25 por la tarde, se conoció que Celeste Cid fue internada en la Clínica Olivos, lo que encendió la preocupación de sus seguidores y el público en general. Según trascendió, la actriz arribó al centro médico en silla de ruedas y acompañada por su pareja, Santiago Korovsky.

Horas más tarde, el periodista Fede Flowers informó que los síntomas que motivaron la internación fueron fiebre alta y fuertes dolores al orinar. Además, comentó que se le realizaron varios estudios, como una Tomografía Axial Computarizada, para determinar el origen de los malestares.

Celeste Cid fue internada en la clínica de Olivos y estuvo acompañada por su novio Santiago Korovsky.

Ante la falta de un parte médico oficial, Cid decidió utilizar sus redes sociales para llevar calma y explicar su estado de salud. En una publicación donde se la vio junto a Korovsky, expresó con su característico humor: “Hoy toca esta, la próxima en una piscina. No les recomiendo tener cálculos, no está tan bueno como dicen”.

En diálogo con Teleshow, la actriz brindó más detalles y contó: “Muchas gracias por preguntar. Sí, estuve con unas piedritas en el riñón, muy dolorida y con fiebre, lo cual encendió alarmas. Pero ya estoy mejor con los antibióticos”. Por el momento, los médicos evalúan los pasos a seguir para determinar si será necesario realizar una cirugía o si podrá resolver el cuadro con un tratamiento específico.

"Miedo y angustia": Celeste Cid denunció ser acosada por más de 20 años

La actriz Celeste Cid denunció que es acosada hace más de 20 años por una persona a través de redes sociales y en los diversos lugares a los que frecuenta, tanto ella como sus familiares y amigos. En primer lugar señaló que recibía "regalos" en su trabajo mientras que, con el tiempo, crecieron las amenazas y el hostigamiento. Por esta razón, posee un botón antipánico y ya no vive en paz. "Es muy angustiante y me genera impotencia y miedo", manifestó desde su Instagram.

"Cuando tenía 15 años, empecé a recibir regalos de una persona en mi lugar de trabajo: cajas con fotos mías recortadas de revistas, junto a decenas de preservativos usados y cartas, muchas cartas. El tiempo pasó y las redes sociales volvieron a traer a esta persona, quien no sólo no paraba de escribirme a mí por cuanta vía encontrara; sino que además, lo hacía con mi familia, mis amigxs conocidxs y compañerxs de trabajo", contó en sus redes en las últimas horas.

Junto a sus abogados, la actriz llevó adelante diversos bloqueos a las reiteradas cuentas que dicha persona abrió para escribirle y como respuesta, "empezó a cambiar el volumen y cada vez fueron más fuertes el hostigamiento y las amenazas". "Este es el segundo Botón Antipánico que tengo, debido a que esta persona se presentó en la Feria del Libro de Uruguay -donde estuve hace casi dos meses- y al estar afuera de Argentina (en donde tiene una perimetral y no puede acercarse), tuvo la lucidez de sí hacerlo allí donde la perimetral no tiene alcance. Por suerte, la policía pudo reconocerlo y frenarlo antes de que llegue a la sala donde me encontraba presentando mi libro", recordó.

En esa línea, la reconocida actriz señaló que se encuentra a la espera de que algún magistrado del Poder Judicial observe la gravedad del "comportamiento sistémico" de la persona denunciada hace más de 20 años y aseguró que, ahora, "ya me genera miedo, no puedo desoír sus amenazas".

Cid señaló que realizó denuncias en "reiteradas ocasiones" y sostuvo que "si bien mi caso es menor, comparado a la realidad que viven tantas mujeres", se ve atravesada por mucha angustia e impotencia por "contar una y otra vez" la misma historia. "Te dan ganas de dejar todo así y no seguir reviviendo la historia. Ayer pensaba: ¿por qué termino yo con la sensación de ser la que está 'encerrada' con un botón antipánico y un policía en la puerta de mi casa, cuidándome de las amenazas? ¿No debería ser al revés: yo caminando tranquila por la calle, yendo y viniendo, y él recibiendo el tratamiento adecuado?", se preguntó en las stories publicadas.

"Me queda esta sensación, la de un sistema que con sus leyes y tiempos sigue poniendo a las mujeres en una zona de encierro y a las personas que necesitan sostén en salud mental en una zona de abandono", sentenció, agradeció a su abogada Melisa García y aseguró que, en su caso, la fiscalía la acompañó. "No tengo mucho más para agregar por ahora; mi intención era visibilizar, no mediatizar. No se imaginan la cantidad de mujeres que me contaron que están pasando por lo mismo y hace AÑOS también. DENUNCIEN, a pesar de que lleva tiempo y angustia y la sensación es que todo queda en la nada, DENUNCIEN", sentenció.